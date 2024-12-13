Votre créateur de vidéos de message du PDG n°1 pour les mises à jour exécutives

Créez des vidéos engageantes de PDG et délivrez votre message avec impact, en utilisant des avatars AI pour des visuels époustouflants et une présence professionnelle authentique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo marketing engageante de 60 secondes est nécessaire pour les clients existants et potentiels, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité produit avec une esthétique dynamique et moderne et une musique de fond entraînante. Le contenu se concentrera sur les avantages de créer des vidéos personnalisées, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement des récits captivants.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de message du PDG de 2 minutes destinée aux parties prenantes, investisseurs et tous les employés, projetant une ambiance cinématographique inspirante et soignée avec un éclairage chaleureux et une voix AI professionnelle. Cette vidéo renforcera l'image de marque et la vision globale de l'entreprise, démontrant la puissance de la génération de voix off de HeyGen pour une communication de leadership percutante.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes pour les nouveaux utilisateurs, montrant la simplicité du créateur de vidéos AI avec un style visuel lumineux et épuré et une voix AI amicale les guidant à travers un processus de génération de vidéo de bout en bout. Assurez-vous que cette vidéo inclut les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour des audiences diverses.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de message du PDG

Créez des vidéos de message du PDG professionnelles et percutantes avec des avatars AI et des outils de personnalisation puissants. Délivrez vos mises à jour exécutives avec clarté et style.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre script de message du PDG dans l'éditeur. Notre plateforme utilise la technologie de transformation de texte en vidéo pour donner vie à vos mots de manière fluide.
2
Step 2
Sélectionnez un avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre PDG ou créez un porte-parole numérique personnalisé, assurant une présence professionnelle à l'écran.
3
Step 3
Ajoutez des éléments visuels
Améliorez votre vidéo en incorporant des visuels et du branding pertinents. Utilisez nos modèles et scènes personnalisables pour aligner l'esthétique de la vidéo avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et partagez
Une fois votre vidéo de message du PDG finalisée, exportez facilement votre contenu de haute qualité. Notre plateforme prend en charge le redimensionnement du format d'image et les exports pour diverses plateformes, la rendant prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

.

Produisez des mises à jour et annonces concises et partageables du PDG pour une distribution rapide sur les réseaux sociaux et les canaux internes, en maintenant une voix de marque cohérente.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de message du PDG ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles de message du PDG en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de transformation de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et la plateforme génère une vidéo de haute qualité sans nécessiter de compétences traditionnelles en montage vidéo.

HeyGen peut-il personnaliser les avatars AI et le branding pour la communication d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue pour les avatars AI et les éléments de branding, garantissant que vos vidéos de communication d'entreprise s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez utiliser des porte-paroles AI personnalisés et des modèles personnalisables pour maintenir la cohérence à travers toutes les mises à jour exécutives professionnelles.

Quel type de qualité puis-je attendre des vidéos générées par AI de HeyGen ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen délivre un contenu vidéo de haute qualité grâce à son processus de génération de vidéo de bout en bout. La plateforme assure une sortie de qualité professionnelle avec des voix AI réalistes, des visuels captivants et des sous-titres/captions automatiques, vous permettant de générer des vidéos en quelques minutes.

Ai-je besoin d'une expérience préalable en montage vidéo pour utiliser HeyGen pour les vidéos de PDG ?

Non, vous n'avez pas besoin d'une expérience préalable en montage vidéo pour créer des vidéos de PDG avec HeyGen. Son éditeur basé sur le texte intuitif et sa plateforme de création de vidéos AI la rendent accessible à quiconque pour produire du contenu professionnel, réduisant considérablement les coûts et la complexité de production vidéo.

