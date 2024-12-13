Créateur de Vidéos d'Annonce du PDG : Messages Professionnels, Rapides

Transformez votre message en une vidéo d'annonce du PDG à fort impact en utilisant la technologie avancée de texte à vidéo.

Créez une vidéo d'annonce percutante de 60 secondes pour le PDG destinée aux employés internes, présentant une nouvelle vision de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel et inspirant, avec des graphismes modernes et une voix off confiante et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir que votre message soit transmis de manière impeccable et cohérente à travers l'organisation, améliorant ainsi la communication d'entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle convaincante de 45 secondes ciblant des clients potentiels, mettant en avant le lancement d'un produit clé. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et dynamique avec des animations engageantes, complétées par une voix off énergique et confiante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter votre message avec un porte-parole cohérent et de marque, rendant vos vidéos marketing remarquables.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'annonce captivante de 30 secondes pour les abonnés des réseaux sociaux, célébrant une étape importante de l'entreprise. Cette vidéo nécessite un style engageant et visuellement riche avec des graphismes animés vibrants et une musique de fond amicale et entraînante. Créez facilement cette vidéo époustouflante en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour obtenir rapidement un aspect soigné.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 90 secondes du message du PDG destinée aux nouvelles recrues pour l'intégration, exposant les valeurs de l'entreprise. Le style visuel doit être accueillant et de marque, avec un texte clair et facile à lire, délivré par une voix AI calme et rassurante. Assurez une accessibilité totale en générant automatiquement des sous-titres précis avec HeyGen, augmentant la portée de vos vidéos de formation essentielles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonce du PDG

Transformez rapidement le message de votre PDG en une vidéo soignée et professionnelle avec des avatars AI et des outils d'édition puissants, rendant la communication d'entreprise facile et percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Annonce
Commencez par coller le script d'annonce de votre PDG directement dans la plateforme. Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéo personnalisables conçus pour la communication d'entreprise pour préparer le terrain pour votre message.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre PDG ou votre marque. Nos voix AI avancées généreront ensuite un discours naturel à partir de votre script, garantissant une livraison professionnelle.
3
Step 3
Appliquez Votre Image de Marque & Médias
Intégrez l'image de marque de votre entreprise en ajoutant des logos, des couleurs de marque, et des polices personnalisées. Améliorez votre vidéo avec des séquences vidéo de stock pertinentes ou téléchargez vos propres médias depuis la bibliothèque intégrée pour rendre votre message visuellement attrayant.
4
Step 4
Exportez et Partagez en Toute Sécurité
Prévisualisez votre vidéo d'annonce du PDG complète, puis exportez-la dans divers formats et résolutions. Partagez facilement votre message d'entreprise de haute qualité à travers vos canaux de communication internes et externes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communications d'Entreprise à Fort Impact

.

Produisez des vidéos d'annonce professionnelles et à fort impact pour une communication d'entreprise critique, garantissant que votre message se démarque et résonne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo d'annonce professionnelle pour le PDG ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'annonce professionnelles pour le PDG en utilisant une technologie vidéo AI avancée. Commencez simplement avec un modèle de vidéo personnalisable, ajoutez votre script, et laissez les avatars AI de HeyGen générer une vidéo de porte-parole virtuelle convaincante qui rend votre message incontournable.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour la communication d'entreprise ?

HeyGen simplifie la communication d'entreprise en transformant rapidement et efficacement le texte en vidéos professionnelles. Avec des fonctionnalités telles que les avatars AI, les capacités de texte à vidéo, et les modèles de vidéo personnalisables, vous pouvez produire facilement des vidéos marketing de haute qualité et des annonces internes.

Puis-je personnaliser l'image de marque et les éléments visuels dans mes vidéos HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans vos vidéos. Vous pouvez également personnaliser les éléments vidéo avec des animations de texte, des séquences vidéo de stock, et de la musique de fond pour garantir que vos vidéos d'entreprise restent fidèles à votre marque et brillent.

Comment HeyGen convertit-il un script en une vidéo dynamique ?

La fonctionnalité innovante de texte à vidéo de HeyGen vous permet de transformer n'importe quel script en une vidéo dynamique en utilisant des voix AI et des avatars AI réalistes. Il vous suffit d'entrer le texte souhaité, de sélectionner un avatar et une voix, et HeyGen s'occupe du processus de création vidéo, rendant simple la production de messages vidéo professionnels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo