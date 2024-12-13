Créez une vidéo d'annonce d'entreprise convaincante de 60 secondes où un avatar AI, conçu pour ressembler à un PDG confiant, délivre un message inspirant sur une nouvelle orientation de l'entreprise. Cette vidéo de haute qualité, destinée à la fois aux employés internes et aux principaux investisseurs, doit présenter un style visuel élégant et moderne avec une voix rassurante et autoritaire, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre des mises à jour exécutives avec impact.

Générer une Vidéo