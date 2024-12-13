Générateur de Vidéos d'Annonce de PDG : Créez des Mises à Jour Impactantes

Produisez des vidéos d'annonce d'entreprise convaincantes avec des avatars AI réalistes, garantissant que vos mises à jour exécutives sont livrées de manière professionnelle et efficace.

Créez une vidéo d'annonce d'entreprise convaincante de 60 secondes où un avatar AI, conçu pour ressembler à un PDG confiant, délivre un message inspirant sur une nouvelle orientation de l'entreprise. Cette vidéo de haute qualité, destinée à la fois aux employés internes et aux principaux investisseurs, doit présenter un style visuel élégant et moderne avec une voix rassurante et autoritaire, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre des mises à jour exécutives avec impact.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo concise de mise à jour exécutive de 45 secondes, destinée aux actionnaires et à la haute direction, détaillant la performance de l'entreprise au T3 et les pivots stratégiques futurs. Le style visuel doit être épuré et professionnel, incorporant des superpositions graphiques subtiles pour mettre en évidence les principaux indicateurs, tandis que l'audio maintient un ton sérieux mais optimiste, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir un message précis pour cette vidéo d'annonce d'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Développez un message vidéo interne engageant de 30 secondes conçu pour tous les employés, annonçant une nouvelle initiative de bien-être à l'échelle de l'entreprise. Cette pièce de communication d'entreprise doit adopter un style visuel amical et accessible avec une musique de fond entraînante, rendant le message accessible et encourageant, en utilisant pleinement les modèles et scènes de HeyGen pour rationaliser la production et assurer la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une mise à jour externe concise de 20 secondes, abordant un développement récent du marché ou une annonce rapide aux clients et parties prenantes externes. Cette vidéo nécessite un arrière-plan visuellement marqué, maintenant l'identité d'entreprise grâce aux contrôles de marque, et présente une voix calme mais assertive générée via la génération de voix off de HeyGen pour délivrer le message concis avec clarté, en utilisant des voix AI pour un ton cohérent dans toutes les communications.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonce de PDG

Créez des vidéos d'annonce de PDG professionnelles et impactantes avec une facilité alimentée par l'AI. Transformez votre script en un message d'entreprise poli rapidement et efficacement.

1
Step 1
Créez votre Script
Rédigez votre message d'annonce détaillé. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo pour transformer vos mots en contenu visuel engageant pour une communication d'entreprise efficace.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar et Voix AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel pour représenter votre PDG ou porte-parole. Renforcez votre message en l'associant à une voix AI qui transmet vos mises à jour exécutives avec impact.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Médias
Utilisez nos contrôles de marque complets pour incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise. Cela garantit que votre vidéo d'annonce maintient une identité d'entreprise cohérente et une apparence professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Annonce
Finalisez votre création et utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour générer votre vidéo d'annonce d'entreprise de haute qualité, en veillant à ce qu'elle soit parfaitement formatée pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Annonces d'Entreprise Engagantes pour les Réseaux Sociaux

.

Créez et partagez rapidement des vidéos d'annonce professionnelles et engageantes optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'annonce de PDG ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'annonce de PDG professionnelles et des vidéos d'annonce d'entreprise avec une facilité inégalée. Notre générateur de vidéos AI transforme votre script en vidéo de haute qualité en utilisant des avatars AI réalistes et des voix AI, simplifiant considérablement votre communication d'entreprise.

Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'annonce d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour garantir que vos vidéos d'annonce d'entreprise s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéo personnalisables, intégrer votre logo et vos couleurs de marque, et sélectionner parmi une riche bibliothèque de vidéos de stock pour maintenir une sortie vidéo cohérente et de haute qualité.

HeyGen peut-il générer des vidéos d'annonce directement à partir d'un script ?

Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos d'annonce en convertissant votre script directement en contenu vidéo engageant. Nos fonctionnalités avancées de texte-à-vidéo AI génèrent automatiquement des vidéos professionnelles, complètes avec des voix AI et des sous-titres auto-générés, économisant un temps de production significatif.

Quels types de communication d'entreprise HeyGen peut-il améliorer avec la vidéo AI ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen est idéal pour divers besoins de communication d'entreprise, y compris les mises à jour exécutives, les messages vidéo internes et le contenu de formation. En tirant parti des fonctionnalités AI avancées, HeyGen vous aide à créer des communications vidéo engageantes et cohérentes qui résonnent avec votre audience.

