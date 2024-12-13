Générateur de Vidéos d'Annonce de PDG : Créez des Mises à Jour Impactantes
Produisez des vidéos d'annonce d'entreprise convaincantes avec des avatars AI réalistes, garantissant que vos mises à jour exécutives sont livrées de manière professionnelle et efficace.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo concise de mise à jour exécutive de 45 secondes, destinée aux actionnaires et à la haute direction, détaillant la performance de l'entreprise au T3 et les pivots stratégiques futurs. Le style visuel doit être épuré et professionnel, incorporant des superpositions graphiques subtiles pour mettre en évidence les principaux indicateurs, tandis que l'audio maintient un ton sérieux mais optimiste, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir un message précis pour cette vidéo d'annonce d'entreprise.
Développez un message vidéo interne engageant de 30 secondes conçu pour tous les employés, annonçant une nouvelle initiative de bien-être à l'échelle de l'entreprise. Cette pièce de communication d'entreprise doit adopter un style visuel amical et accessible avec une musique de fond entraînante, rendant le message accessible et encourageant, en utilisant pleinement les modèles et scènes de HeyGen pour rationaliser la production et assurer la cohérence de la marque.
Imaginez une mise à jour externe concise de 20 secondes, abordant un développement récent du marché ou une annonce rapide aux clients et parties prenantes externes. Cette vidéo nécessite un arrière-plan visuellement marqué, maintenant l'identité d'entreprise grâce aux contrôles de marque, et présente une voix calme mais assertive générée via la génération de voix off de HeyGen pour délivrer le message concis avec clarté, en utilisant des voix AI pour un ton cohérent dans toutes les communications.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Inspirer et Motiver les Audiences.
Créez des mises à jour exécutives puissantes qui motivent et alignent les employés et les parties prenantes avec la vision de l'entreprise.
Améliorer l'Engagement de la Communication Interne.
Augmentez l'engagement avec des mises à jour exécutives critiques et des messages internes en utilisant des vidéos dynamiques générées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'annonce de PDG ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos d'annonce de PDG professionnelles et des vidéos d'annonce d'entreprise avec une facilité inégalée. Notre générateur de vidéos AI transforme votre script en vidéo de haute qualité en utilisant des avatars AI réalistes et des voix AI, simplifiant considérablement votre communication d'entreprise.
Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'annonce d'entreprise ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour garantir que vos vidéos d'annonce d'entreprise s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéo personnalisables, intégrer votre logo et vos couleurs de marque, et sélectionner parmi une riche bibliothèque de vidéos de stock pour maintenir une sortie vidéo cohérente et de haute qualité.
HeyGen peut-il générer des vidéos d'annonce directement à partir d'un script ?
Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos d'annonce en convertissant votre script directement en contenu vidéo engageant. Nos fonctionnalités avancées de texte-à-vidéo AI génèrent automatiquement des vidéos professionnelles, complètes avec des voix AI et des sous-titres auto-générés, économisant un temps de production significatif.
Quels types de communication d'entreprise HeyGen peut-il améliorer avec la vidéo AI ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen est idéal pour divers besoins de communication d'entreprise, y compris les mises à jour exécutives, les messages vidéo internes et le contenu de formation. En tirant parti des fonctionnalités AI avancées, HeyGen vous aide à créer des communications vidéo engageantes et cohérentes qui résonnent avec votre audience.