Générateur d'annonce du PDG : Créez des Vidéos Impactantes
Générez rapidement des vidéos d'annonce d'entreprise convaincantes en utilisant des avatars IA avancés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour tous les employés, partageant des 'Mises à jour d'entreprise' cruciales. Le style visuel doit être chaleureux, engageant et professionnel, incorporant subtilement l'image de marque de l'entreprise. Une voix off apaisante mais autoritaire délivrera le message, soutenue par une musique de fond douce et motivante, en utilisant les divers Modèles & scènes de HeyGen pour un rendu soigné.
Produisez une vidéo de bienvenue de 60 secondes à partir du 'Générateur d'annonce du PDG' spécifiquement pour les nouvelles recrues, mettant l'accent sur une 'annonce de nouvel employé'. L'esthétique visuelle doit être amicale, professionnelle et accueillante, avec des avatars IA diversifiés qui transmettent l'inclusivité. Le message doit être délivré par une voix IA claire, articulée et rassurante, assurant l'accessibilité avec des Sous-titres/captions générés automatiquement.
Concevez une vidéo d'actualisation exécutive percutante de 30 secondes pour les investisseurs et les parties prenantes clés, décrivant la vision stratégique de l'entreprise et soulignant son leadership dans l'IA générative. Le style visuel doit être autoritaire et high-tech, utilisant des graphiques abstraits et des visualisations de données de la bibliothèque de médias/stock. Une voix IA confiante et persuasive transmettra le message avec une musique de fond minimaliste et futuriste, assurant une visualisation optimale sur toutes les plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces d'Entreprise Impactantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos d'annonce du PDG professionnelles optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'atteindre efficacement un public plus large.
Délivrez des Mises à Jour Exécutives Inspirantes et des Messages Motivants.
Concevez des annonces du PDG convaincantes et des vidéos motivantes pour stimuler le moral des employés et communiquer la vision de l'entreprise avec des avatars IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce d'entreprise professionnelles ?
Le générateur de vidéos IA de HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos et d'options personnalisables, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos d'annonce d'entreprise percutantes sans expérience de conception approfondie. Vous pouvez personnaliser chaque aspect pour maintenir l'identité unique de votre marque.
HeyGen peut-il générer des avatars IA réalistes pour les mises à jour exécutives ?
Oui, HeyGen propose des avatars IA réalistes qui peuvent délivrer vos mises à jour exécutives avec des expressions et des gestes authentiques. Il vous suffit d'entrer votre Texte-en-vidéo à partir du script, et HeyGen le transformera en une vidéo convaincante avec des voix IA réalistes.
Quels contrôles de branding sont disponibles pour mes annonces de communication interne ?
HeyGen fournit des contrôles de Branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs spécifiques et des polices dans toutes vos vidéos de communication interne et d'entreprise. Cela garantit que chaque annonce générée est cohérente et professionnelle.
HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos d'annonce du PDG et des lancements de produits ?
Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos IA idéal pour produire des vidéos d'annonce du PDG de haute qualité et des lancements de produits dynamiques. Sa plateforme intuitive simplifie la création de vidéos d'annonce d'entreprise puissantes qui captivent votre audience.