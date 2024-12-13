Créateur de Vidéos de Sensibilisation : Créez des Campagnes Impactantes

Créez des histoires visuelles convaincantes pour inspirer des dons et du plaidoyer. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour des connexions authentiques.

Créez une vidéo de collecte de fonds convaincante de 45 secondes ciblant les donateurs potentiels, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour donner vie à un message puissant d'espoir, accompagné d'une partition orchestrale émouvante et de visuels chaleureux et invitants pour susciter un fort impact émotionnel et encourager des dons immédiats pour une cause de bien-être des enfants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de plaidoyer percutante de 30 secondes pour les jeunes adultes sur les réseaux sociaux, en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement un contenu dynamique qui utilise des graphismes audacieux, des coupes rapides et une voix off urgente et engageante pour raconter visuellement une histoire sur la protection de l'environnement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de sensibilisation de 60 secondes pour les leaders communautaires et les décideurs, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour présenter un problème complexe avec des visuels clairs et professionnels et une voix off autoritaire, conçue pour inspirer un appel à l'action spécifique pour un changement de politique locale.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo caritative de 30 secondes relatable visant à inspirer les bénévoles et les petites associations, en se concentrant sur une histoire de réussite personnelle avec les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et la résonance émotionnelle, avec des visuels chaleureux et authentiques et une voix amicale et encourageante qui met en avant la facilité d'être un créateur de vidéos AI pour le bien.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sensibilisation

Créez des vidéos de sensibilisation convaincantes avec l'AI, transformant votre message en histoires visuelles impactantes pour engager les audiences et soutenir votre mission.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par élaborer votre message. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour convertir sans effort votre contenu écrit en une narration vidéo dynamique qui résonne avec votre audience.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Améliorez votre histoire en choisissant parmi une variété de modèles et de scènes. Incorporez des avatars AI professionnels pour délivrer votre message avec authenticité et attrait visuel, donnant vie à votre cause.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Augmentez l'engagement et l'accessibilité en générant des voix off professionnelles ou en ajoutant des sous-titres auto-générés. Cela garantit que votre message a un impact émotionnel et atteint un public plus large, y compris les personnes malentendantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en optimisant son ratio d'aspect et en l'exportant pour diverses plateformes. Partagez facilement votre puissante vidéo de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour inspirer l'action et rassembler du soutien pour votre cause.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités de Plaidoyer Performantes

Concevez des publicités vidéo efficaces en quelques minutes pour promouvoir votre cause, inciter aux dons et élargir votre portée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la narration visuelle de mes vidéos de sensibilisation ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de sensibilisation convaincantes avec une narration visuelle puissante. Utilisez des modèles personnalisables, des avatars AI réalistes et des voix off dynamiques pour transmettre votre message et obtenir un impact émotionnel, incitant efficacement aux dons.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace pour les campagnes de collecte de fonds ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de collecte de fonds percutantes grâce à ses capacités avancées de créateur de vidéos AI. Du script à la génération de vidéo de bout en bout, vous pouvez facilement produire du contenu avec des avatars AI, des voix off et des sous-titres auto-générés, garantissant que votre appel à l'action résonne avec les donateurs potentiels.

HeyGen peut-il aider mon association à créer des vidéos de plaidoyer professionnelles sans compétences avancées en montage ?

Oui, HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne intuitif parfait pour les créateurs de vidéos associatives, vous permettant de produire facilement des vidéos de plaidoyer professionnelles. Exploitez des modèles prêts à l'emploi, une bibliothèque multimédia complète et des contrôles de marque pour maintenir un message cohérent et une identité de marque sans avoir besoin de compétences techniques avancées.

Comment HeyGen facilite-t-il le partage de contenu de sensibilisation sur les réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie la préparation de vos vidéos de sensibilisation pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Ses fonctionnalités de créateur de vidéos AI incluent le redimensionnement des ratios d'aspect et les sous-titres automatiques, garantissant que votre message est accessible et optimisé pour l'engagement sur tous les canaux.

