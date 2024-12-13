Créez une vidéo produit dynamique de 30 secondes conçue pour les marques de e-commerce souhaitant présenter une nouvelle collection sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide et dynamique, avec des coupes rapides entre diverses photos de produits et une bande sonore moderne et entraînante. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer de superbes visuels et améliorer votre expérience de création de vidéos de catalogue, capturant immédiatement l'attention de votre public cible d'acheteurs en ligne.

Générer une Vidéo