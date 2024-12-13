Créez un générateur amusant de vidéos courtes de chats de 30 secondes avec intelligence artificielle, conçu pour les réseaux sociaux, destiné aux propriétaires d'animaux et aux spectateurs occasionnels qui aiment le contenu original d'animaux. Le style visuel doit être lumineux et caricatural, présentant un chat animé qui fait des bêtises, complété par une voix off exagérée et aiguë générée en utilisant la fonction de création de voix off de HeyGen. L'audio doit inclure une musique de fond enjouée pour renforcer l'effet comique.

Générer une vidéo