Créez des vidéos impressionnantes avec notre créateur de vidéos publicitaires

Débloquez la puissance de la génération visuelle propulsée par l'IA pour créer des vidéos publicitaires captivantes avec des modèles personnalisables et un partage sur les réseaux sociaux de manière fluide.

644/2000

Explorer des exemples

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

un collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociauxun collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociaux

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'un de ces commandes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Indication 1
Pour une révélation de casting de 60 secondes, les modèles de vidéo de casting de HeyGen offrent un design élégant et moderne adapté pour le partage sur les réseaux sociaux. Idéaux pour les agences de casting et les chasseurs de talents, cette vidéo combine des options de personnalisation avec le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour créer une présentation visuellement frappante. La vidéo présente une esthétique épurée et minimaliste avec des transitions subtiles et une bande-son instrumentale douce, ce qui la rend parfaite pour mettre en valeur les talents uniques de votre distribution.
Indication 2
Captez l'attention de votre public avec une annonce de casting de 30 secondes en utilisant l'outil de création de vidéos de HeyGen. Conçu pour les cinéastes indépendants et les petites maisons de production, cette vidéo utilise un style visuel audacieux et dramatique, rehaussé par la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche professionnelle. L'utilisation de couleurs à fort contraste et de mouvements de caméra dynamiques assure que votre annonce se démarque, tandis que la musique de fond énergique maintient les spectateurs captivés du début à la fin.
Indication 3
Annoncez votre nouvelle distribution dans une vidéo de 90 secondes en utilisant le générateur de vidéos publicitaires de HeyGen, conçu pour les grandes maisons de production et les réseaux de divertissement. Cette vidéo présente un style visuel cinématographique, avec de larges plans et une musique de fond épique pour créer une sensation de grandeur. La fonctionnalité de sous-titres/légendes de HeyGen assure l'accessibilité pour tous les spectateurs, tandis que la conception basée sur des modèles permet une personnalisation rapide et facile. Cette vidéo est parfaite pour faire une impression durable sur un large public.
step previewstep preview
Copier le message
step previewstep preview
Colle dans la zone de création
step previewstep preview
Regarde comment ta vidéo prend vie
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment utiliser un créateur de vidéos pour annonces de casting

Créez sans effort des vidéos d'annonces de casting attrayantes avec notre outil intuitif de création de vidéos.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle de vidéo pour Cast
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéo prédéfinis disponibles dans notre outil de création de vidéos. Ces modèles offrent un point de départ structuré, facilitant la réalisation de votre vidéo publicitaire.
2
Step 2
Personnalisez avec des visuels animés par IA
Améliorez votre vidéo en utilisant notre générateur visuel propulsé par l'IA. Cette fonction vous permet d'ajouter des effets vidéo uniques et de personnaliser les visuels pour qu'ils correspondent au thème de votre annonce.
3
Step 3
Ajouter de la musique de fond et une voix off
Incorporez de la musique de fond et créez un doublage pour donner à votre vidéo une touche professionnelle. Notre outil prend en charge la génération de doublages, en garantissant que votre message soit clair et attrayant.
4
Step 4
Exporter et partager sur les réseaux sociaux
Une fois que votre vidéo est terminée, exportez-la dans le format souhaité et partagez-la directement sur les plateformes de réseaux sociaux. Notre logiciel de montage vidéo rend facile d'atteindre votre audience avec seulement quelques clics.

Cas d'utilisation

Le créateur de vidéos publicitaires de HeyGen dynamise les créateurs avec des outils basés sur l'IA pour créer des annonces de casting captivantes. Avec des modèles de vidéos de casting personnalisables et un partage facile sur les réseaux sociaux, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos.

Présentez des histoires de réussite de clients avec des vidéos attrayantes d'IA

.

Highlight your casting choices and success stories using HeyGen's template-based design and customization options.

background image

Foire aux questions

Comment le créateur de vidéos publicitaires HeyGen peut-il améliorer mes projets créatifs ?

Le créateur de vidéos publicitaires HeyGen propose une variété d'options de personnalisation et de modèles de vidéo casting, ce qui vous permet de créer facilement des vidéos visuellement impressionnantes. Son générateur visuel alimenté par l'IA garantit que vos projets se démarquent avec une qualité professionnelle.

Quelles fonctionnalités l'outil de création de vidéos HeyGen offre-t-il aux utilisateurs techniques ?

L'outil de création de vidéos HeyGen offre des fonctionnalités avancées telles que la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, la génération de voix off et le redimensionnement du rapport d'aspect. Ces capacités en font une option puissante pour les utilisateurs à la recherche d'un logiciel de montage vidéo complet.

Puis-je utiliser HeyGen pour ajouter des effets vidéo et de la musique de fond ?

Oui, HeyGen vous permet d'améliorer vos vidéos avec une variété d'effets vidéo et d'options de musique de fond, garantissant que votre contenu soit attrayant et dynamique.

HeyGen prend-il en charge le partage sur les réseaux sociaux pour mes vidéos ?

Bien sûr, HeyGen facilite le partage de vos vidéos sur les plateformes de réseaux sociaux, grâce à son design basé sur des modèles et des options d'exportation simples.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo