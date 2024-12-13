Créez des vidéos impressionnantes avec notre créateur de vidéos publicitaires
Débloquez la puissance de la génération visuelle propulsée par l'IA pour créer des vidéos publicitaires captivantes avec des modèles personnalisables et un partage sur les réseaux sociaux de manière fluide.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'un de ces commandes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Pour une révélation de casting de 60 secondes, les modèles de vidéo de casting de HeyGen offrent un design élégant et moderne adapté pour le partage sur les réseaux sociaux. Idéaux pour les agences de casting et les chasseurs de talents, cette vidéo combine des options de personnalisation avec le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour créer une présentation visuellement frappante. La vidéo présente une esthétique épurée et minimaliste avec des transitions subtiles et une bande-son instrumentale douce, ce qui la rend parfaite pour mettre en valeur les talents uniques de votre distribution.
Captez l'attention de votre public avec une annonce de casting de 30 secondes en utilisant l'outil de création de vidéos de HeyGen. Conçu pour les cinéastes indépendants et les petites maisons de production, cette vidéo utilise un style visuel audacieux et dramatique, rehaussé par la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche professionnelle. L'utilisation de couleurs à fort contraste et de mouvements de caméra dynamiques assure que votre annonce se démarque, tandis que la musique de fond énergique maintient les spectateurs captivés du début à la fin.
Annoncez votre nouvelle distribution dans une vidéo de 90 secondes en utilisant le générateur de vidéos publicitaires de HeyGen, conçu pour les grandes maisons de production et les réseaux de divertissement. Cette vidéo présente un style visuel cinématographique, avec de larges plans et une musique de fond épique pour créer une sensation de grandeur. La fonctionnalité de sous-titres/légendes de HeyGen assure l'accessibilité pour tous les spectateurs, tandis que la conception basée sur des modèles permet une personnalisation rapide et facile. Cette vidéo est parfaite pour faire une impression durable sur un large public.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
Le créateur de vidéos publicitaires de HeyGen dynamise les créateurs avec des outils basés sur l'IA pour créer des annonces de casting captivantes. Avec des modèles de vidéos de casting personnalisables et un partage facile sur les réseaux sociaux, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos.
Génère des vidéos et des clips attrayants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Quickly create captivating casting announcement videos with HeyGen's AI-driven visual generator and share them effortlessly on social media.
Inspire et élève le public avec des vidéos motivantes.
Use HeyGen's video effects and background music to craft inspiring casting announcements that resonate with your audience.
Foire aux questions
Comment le créateur de vidéos publicitaires HeyGen peut-il améliorer mes projets créatifs ?
Le créateur de vidéos publicitaires HeyGen propose une variété d'options de personnalisation et de modèles de vidéo casting, ce qui vous permet de créer facilement des vidéos visuellement impressionnantes. Son générateur visuel alimenté par l'IA garantit que vos projets se démarquent avec une qualité professionnelle.
Quelles fonctionnalités l'outil de création de vidéos HeyGen offre-t-il aux utilisateurs techniques ?
L'outil de création de vidéos HeyGen offre des fonctionnalités avancées telles que la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, la génération de voix off et le redimensionnement du rapport d'aspect. Ces capacités en font une option puissante pour les utilisateurs à la recherche d'un logiciel de montage vidéo complet.
Puis-je utiliser HeyGen pour ajouter des effets vidéo et de la musique de fond ?
Oui, HeyGen vous permet d'améliorer vos vidéos avec une variété d'effets vidéo et d'options de musique de fond, garantissant que votre contenu soit attrayant et dynamique.
HeyGen prend-il en charge le partage sur les réseaux sociaux pour mes vidéos ?
Bien sûr, HeyGen facilite le partage de vos vidéos sur les plateformes de réseaux sociaux, grâce à son design basé sur des modèles et des options d'exportation simples.