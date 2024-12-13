Créez une vidéo d'introduction de casting dramatique de 45 secondes en utilisant une esthétique élégante et sombre avec des animations de texte dynamiques et une bande sonore orchestrale puissante et suspense, parfaite pour les cinéastes indépendants présentant leur ensemble. Cette vidéo, destinée aux soumissions de festivals de cinéma et au financement de projets, devrait utiliser la génération de voix off de HeyGen pour offrir des descriptions de personnages percutantes, renforçant l'aspect professionnel global de l'introduction du casting.

Générer une Vidéo