Créateur de Vidéos d'Études de Cas : Histoires de Succès Propulsées par l'IA

Boostez les ventes et créez des vidéos conformes à la marque sans effort avec notre créateur de vidéos IA, en utilisant des modèles vidéo intuitifs.

Imaginez une vidéo de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant comment HeyGen transforme le processus complexe de création d'une vidéo d'étude de cas en une tâche sans effort. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des animations dynamiques pour illustrer les transitions, accompagné d'une voix off dynamique et confiante. Mettez en avant la puissance des avatars AI de HeyGen et sa capacité robuste de conversion de texte en vidéo pour créer des récits captivants.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une suggestion de 30 secondes pour les équipes de vente et les départements de réussite client, démontrant comment générer rapidement des vidéos de témoignages percutantes et garantir qu'elles soient des vidéos conformes à la marque. Le style visuel doit être authentique et convivial, avec une musique de fond subtile et un texte clair à l'écran. Mettez l'accent sur l'utilisation des Modèles & scènes de HeyGen pour une création rapide et son redimensionnement & exportation de format pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 2
Créez une suggestion de 60 secondes ciblant les spécialistes du marketing digital et les créateurs de contenu, illustrant l'efficacité de la création vidéo moderne pour les vidéos marketing. L'esthétique visuelle doit être vibrante et moderne, utilisant des coupes rapides et une voix off persuasive et enthousiaste. Mettez en avant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels riches et la flexibilité de la génération de voix off pour correspondre parfaitement au ton et au message.
Exemple de Prompt 3
Produisez une idée de vidéo de 40 secondes destinée aux éducateurs, formateurs et chefs de produit, en se concentrant sur la transformation d'informations complexes en vidéos explicatives engageantes grâce à la conversion de texte en vidéo. Le style visuel doit être informatif et simple, avec des graphiques clairs et une voix off calme et autoritaire. Démontrez la puissante fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Études de Cas

Transformez sans effort les histoires de réussite client en vidéos d'études de cas captivantes qui augmentent vos ventes et établissent la confiance avec votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script pour un Impact
Décrivez le parcours de votre client, ses défis et ses résultats réussis. Utilisez la fonction "texte en vidéo" pour convertir rapidement votre récit en une histoire visuelle, posant les bases d'une vidéo d'étude de cas puissante.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle et Appliquez votre Marque
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de "modèles vidéo" préconçus adaptés aux études de cas. Intégrez harmonieusement le logo, les couleurs et les polices de votre marque pour assurer une apparence cohérente et professionnelle qui résonne avec votre identité.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels Engagés et des Avatars AI
Élevez votre histoire en incorporant des séquences B-roll pertinentes, des images ou des "avatars AI" pour présenter votre récit. Créez des voix off convaincantes en utilisant des voix AI naturelles pour transmettre votre message clairement et de manière persuasive.
4
Step 4
Exportez et Amplifiez Votre Succès
Finalisez votre vidéo en effectuant les derniers ajustements. Utilisez le "redimensionnement de format" pour optimiser votre vidéo d'étude de cas polie pour diverses plateformes, prête à être partagée et à mettre en valeur le succès de votre client à un public plus large et à augmenter le trafic.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Clips d'Études de Cas pour les Réseaux Sociaux

.

Réutilisez facilement vos études de cas détaillées en vidéos courtes et engageantes pour les réseaux sociaux afin d'élargir la portée et d'amplifier l'impact.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'études de cas captivantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos IA intuitif qui simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, vous permettant de produire rapidement des vidéos d'études de cas professionnelles. Notre plateforme alimentée par l'IA transforme les scripts en histoires visuelles engageantes sans effort.

Quels avantages les entreprises tirent-elles de l'utilisation de HeyGen pour leurs vidéos marketing ?

HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos marketing de haute qualité, y compris des vidéos de témoignages puissantes, qui augmentent les ventes et améliorent l'engagement. Vous pouvez garantir des vidéos cohérentes et conformes à la marque grâce à nos options de personnalisation complètes.

HeyGen propose-t-il diverses options pour générer des voix et avatars AI réalistes ?

Oui, HeyGen offre une large sélection de voix AI réalistes et d'avatars AI personnalisés pour donner vie à vos scripts. Cette capacité avancée de conversion de texte en vidéo garantit que votre contenu vidéo est dynamique et professionnel.

HeyGen peut-il aider à produire facilement des vidéos d'études de cas conformes à la marque ?

Absolument, HeyGen est conçu pour simplifier la création de vidéos d'études de cas conformes à la marque en utilisant des modèles vidéo personnalisables et des contrôles de marque robustes. Notre plateforme garantit que votre contenu visuel reflète constamment l'identité de votre entreprise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo