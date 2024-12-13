HeyGen améliore la narration dans vos vidéos d'études de cas grâce à des fonctionnalités telles que des avatars AI dynamiques, la génération de voix off, et une riche bibliothèque de médias pour créer des récits convaincants. Ces outils vous aident à créer un contenu vidéo engageant qui met efficacement en avant les histoires de réussite client et captive votre audience.