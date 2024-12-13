créateur de vidéos de rapport de cas : Créez des vidéos professionnelles et engageantes

Transformez rapidement vos recherches en vidéos explicatives convaincantes en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo convaincante de 30 secondes montrant comment une petite entreprise a surmonté un défi commun, en utilisant HeyGen comme 'créateur de vidéos de rapport de cas'. Ce récit doit cibler les propriétaires de petites entreprises, avec un style visuel professionnel et épuré et une voix off claire et autoritaire générée par la génération de voix off de HeyGen pour expliquer efficacement la solution et les résultats.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes mettant en avant une histoire de réussite client, positionnant HeyGen comme un 'créateur de vidéos d'étude de cas' de premier plan. Destinée aux professionnels du marketing, la vidéo doit utiliser des visuels vibrants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et présenter un avatar AI engageant pour narrer le succès, le tout sur une bande sonore moderne et entraînante pour un impact maximal.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes illustrant la facilité et la créativité de devenir un 'créateur de vidéos AI' pour les créateurs de contenu en herbe. Le style visuel doit être futuriste et vibrant, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour démontrer la création rapide de contenu, avec une musique de fond motivante et des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative concise de 30 secondes simplifiant une fonctionnalité produit complexe pour les chefs de produit. Cette vidéo nécessite un style visuel animé clair avec une voix amicale et informative. Exploitez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement votre explication en un récit visuel engageant, en veillant à ce qu'il soit facilement compréhensible et percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos de rapport de cas

Transformez des rapports de cas complexes en vidéos engageantes et professionnelles sans effort avec l'AI, améliorant la clarté et la portée pour votre audience.

1
Step 1
Créez votre script de rapport de cas
Commencez par coller ou taper les détails de votre rapport de cas directement dans la plateforme. Notre créateur de vidéos AI transforme votre script en un récit visuel sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez des visuels et des avatars AI
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos professionnels pour encadrer votre rapport de cas, fournissant une base visuelle structurée et engageante.
3
Step 3
Améliorez avec des voix off et du branding
Affinez votre récit avec notre fonctionnalité de génération de voix off, en sélectionnant parmi diverses voix AI pour articuler clairement les détails de votre rapport de cas.
4
Step 4
Exportez votre vidéo professionnelle
Une fois satisfait, exportez facilement votre vidéo de rapport de cas complète en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect. Partagez votre vidéo de haute qualité et précise avec les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la formation avec des rapports de cas

.

Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour convertir des rapports de cas détaillés en modules de formation interactifs, augmentant considérablement l'engagement et la rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'étude de cas engageantes ?

HeyGen vous permet de produire efficacement des vidéos d'étude de cas captivantes grâce à son créateur de vidéos AI avancé. Exploitez des avatars AI réalistes et la fonctionnalité de texte en vidéo pour transformer vos histoires de réussite en contenu professionnel et engageant, même en utilisant des modèles de vidéos prêts à l'emploi.

Quels types d'outils AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen offre des outils AI puissants pour révolutionner votre processus de création vidéo. Vous pouvez générer des vidéos à partir de texte, incorporer des voix AI réalistes et ajouter diverses animations, faisant de HeyGen un créateur de vidéos AI polyvalent pour divers besoins de contenu.

Puis-je personnaliser le branding et le style des vidéos réalisées avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen garantit que l'identité de votre marque se reflète dans chaque production. Utilisez des contrôles de branding complets, y compris des logos et couleurs personnalisés, et choisissez parmi une variété de modèles de vidéos pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans tout votre contenu vidéo.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos explicatives professionnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives professionnelles en convertissant vos scripts en visuels dynamiques avec facilité. Notre créateur de vidéos AI offre une génération de voix off fluide et des sous-titres/captions automatiques, vous permettant de produire rapidement des vidéos explicatives de haute qualité et percutantes.

