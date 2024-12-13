Créateur de Vidéos de Gestion de Cas : Simplifiez Votre Flux de Travail

Générez des guides 'comment faire' et du matériel de formation captivants avec des avatars AI réalistes pour stimuler l'engagement et clarifier les cas complexes.

578/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique de 2 minutes destinée aux nouveaux utilisateurs d'un système de gestion de cas et aux équipes opérationnelles, illustrant l'utilisation efficace des modèles et scènes préconstruits d'HeyGen pour créer des guides 'comment faire' courants dans leur flux de travail. Le style visuel doit être clair et pédagogique, avec des enregistrements d'écran étape par étape mettant en évidence les éléments de l'interface utilisateur, accompagnés d'une voix off calme et explicative pour assurer une compréhension facile des fonctionnalités du créateur de vidéos de gestion de cas.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo persuasive de 60 secondes ciblant les propriétaires d'entreprises et les responsables de département qui visent à rationaliser les flux de travail au sein de leurs organisations. Cette vidéo doit contraster visuellement les anciens processus inefficaces avec de nouvelles méthodes efficaces, en utilisant une typographie cinétique dynamique et un style visuel énergique, tout en exploitant la capacité d'HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour articuler rapidement les avantages et présenter un ton audio résolutif et optimiste.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 45 secondes axée sur l'impact pour les gestionnaires soucieux de leur budget et les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant le rapport coût-efficacité de la création de matériel de formation professionnel et d'études de cas vidéo à l'aide d'HeyGen. La présentation visuelle doit inclure des interviews professionnelles (simulées via des avatars AI) et des points clés résumant les avantages, soutenus par une génération de voix off autoritaire mais accessible qui transmet clairement la proposition de valeur.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Gestion de Cas

Produisez rapidement des vidéos de gestion de cas professionnelles et captivantes, du matériel de formation ou des guides 'comment faire' pour simplifier la communication et améliorer la compréhension.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez votre création vidéo en choisissant un modèle spécialisé conçu pour la gestion de cas ou en saisissant directement votre script pour créer une base solide.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars et Voix AI
Améliorez votre narration en sélectionnant un avatar AI approprié pour délivrer votre message, ajoutant un visage professionnel et relatable à vos vidéos de gestion de cas.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Sous-titres
Enrichissez votre vidéo avec des médias de stock pertinents de la bibliothèque intégrée pour illustrer les points clés, rendant vos études de cas ou guides plus captivants visuellement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Concluez votre projet en exportant facilement votre vidéo terminée dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée et à rationaliser efficacement les flux de travail de votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez l'Intégration et l'Éducation des Clients

.

Générez des vidéos didactiques avec des avatars AI et des voix off pour simplifier les processus complexes et éduquer les clients efficacement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de gestion de cas ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI avancé et un créateur de vidéos de gestion de cas, vous permettant de rationaliser les flux de travail en transformant le texte en vidéos captivantes avec des modèles personnalisables et des avatars AI.

HeyGen peut-il générer des avatars AI et des voix off pour des études de cas professionnelles ?

Oui, HeyGen offre la capacité technique de générer des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité, ce qui le rend parfait pour créer des études de cas vidéo professionnelles et du matériel de formation.

Quelles fonctionnalités d'édition vidéo HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu de gestion de cas ?

HeyGen propose des capacités d'édition vidéo intuitives, y compris le support pour l'intégration de médias de stock, un générateur de sous-titres AI, et des contrôles de branding pour personnaliser entièrement vos vidéos de gestion de cas.

HeyGen propose-t-il des modèles pour créer rapidement des vidéos de gestion de cas ?

Absolument, HeyGen offre une gamme diversifiée de modèles spécifiquement conçus pour vous aider à créer rapidement des vidéos de gestion de cas, fonctionnant comme un générateur de texte en vidéo gratuit pour accélérer la production de contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo