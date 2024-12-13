Dans ce court caprice de 45 secondes, il donne vie à une histoire de farces et d'amitié dans un quartier animé en utilisant la puissante fonction Texte-à-vidéo de HeyGen. Destiné aux jeunes adolescents et aux passionnés de vidéo d'animation, cette histoire se déroule avec une esthétique de dessins animés vibrante et des effets sonores particuliers. Suivez les aventures d'un écureuil espiègle alors qu'il trompe un chat agaçant, tout en utilisant des sous-titres amusants et des changements de scène dynamiques pour garder les spectateurs engagés.

Générer une vidéo