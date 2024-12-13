Le Générateur de Vidéos de Formation pour Aidants Leader

Améliorez la rétention des connaissances avec des vidéos de formation engageantes créées facilement à partir de vos scripts en vidéo.

Concevez une vidéo de formation convaincante de 90 secondes pour les nouveaux aidants, axée sur la compréhension des interactions avec les patients atteints de démence à un stade précoce, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour représenter des scénarios réalistes avec un style visuel empathique et calme, complété par une génération de voix off rassurante. Ce module est essentiel pour la formation aux soins de la démence.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes pour les employés d'une agence de soins à domicile, démontrant les protocoles d'hygiène des patients mis à jour. Employez une esthétique visuelle professionnelle et épurée avec une narration de texte à vidéo précise, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un déploiement rapide dans le cadre de vos initiatives de formation aux soins à domicile.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo éducative complète de 2 minutes sur les techniques avancées de gestion des médicaments pour un public diversifié d'aidants, y compris ceux dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Le style visuel doit être informatif et engageant, avec des sous-titres clairs et une génération de voix off amicale, soutenant les efforts plus larges d'éducation des aidants.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes basée sur des scénarios conçus pour améliorer les compétences en résolution de problèmes des aidants expérimentés dans des situations inattendues. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour visualiser divers environnements difficiles, associée à une voix AI conversationnelle générée par texte à vidéo à partir du script, visant à améliorer la rétention des connaissances.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation pour Aidants

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et éducatives pour aidants en utilisant une technologie AI de pointe.

1
Step 1
Créez un Script
Rédigez votre script de formation pour aidants, en incorporant du contenu basé sur des scénarios et les messages clés que vous souhaitez transmettre. Utilisez cela comme base pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le visage de votre vidéo. Cet avatar guidera vos spectateurs à travers le contenu, le rendant plus accessible et engageant.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité et la rétention des connaissances en incorporant des sous-titres générés automatiquement dans plusieurs langues.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo de formation complétée et intégrez-la sans effort dans votre plateforme d'éducation pour aidants existante pour une distribution à grande échelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Apprentissage et la Rétention des Connaissances

Augmentez l'engagement des stagiaires et améliorez la rétention des connaissances à long terme avec des vidéos de formation dynamiques et alimentées par l'AI pour les aidants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation avec l'AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour transformer le texte en vidéos de formation engageantes de manière efficace. Vous pouvez créer facilement du contenu de haute qualité en utilisant divers avatars AI et voix off AI réalistes, simplifiant l'ensemble du processus de production vidéo du script au produit final.

Puis-je intégrer l'identité de ma marque dans les vidéos générées par HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de personnalisation et de branding complets, vous permettant d'adapter facilement vos vidéos avec votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques. Cela garantit que vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque et vos standards professionnels.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour créer du contenu de formation accessible et multilingue ?

HeyGen offre des capacités techniques robustes pour une portée mondiale et une accessibilité. Cela inclut des traductions multilingues avancées et des voix off AI, ainsi qu'un générateur de sous-titres AI, pour fournir un contenu de formation cohérent et efficace à des publics diversifiés dans le monde entier.

À quelle vitesse puis-je convertir un script en une vidéo de formation soignée en utilisant HeyGen ?

Le générateur de texte à vidéo de HeyGen permet une conversion rapide de votre script en une vidéo professionnelle. En utilisant la création vidéo native de prompt, vous pouvez réaliser une génération vidéo de bout en bout de manière efficace, réduisant considérablement le temps de production tout en maintenant une qualité professionnelle.

