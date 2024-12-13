Créateur de Vidéos pour Page Carrières : Attirez les Meilleurs Talents Instantanément

Produisez sans effort des vidéos de marque employeur professionnelles qui attirent les meilleurs talents. Transformez n'importe quel script en vidéo grâce à nos capacités avancées de texte-à-vidéo.

Exemple de Prompt 1
Développez une description de poste vidéo informative de 60 secondes destinée aux candidats potentiels pour un rôle technique, fournissant un aperçu clair des responsabilités et de la dynamique de l'équipe. Cette vidéo professionnelle et directe doit présenter des visuels nets d'un environnement de bureau moderne et une livraison audio claire et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre précisément les exigences du poste et les informations sur l'équipe, en veillant à ce que chaque détail soit parfaitement articulé pour les candidats.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de recrutement engageante de 30 secondes pour votre page carrières, ciblant les jeunes diplômés et les candidats débutants avec un attrait frais et énergique. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, incorporant des graphiques animés et une piste de fond dynamique, tandis que l'audio est enthousiaste et accueillant. Employez les modèles vidéo polyvalents de HeyGen et les options de personnalisation de marque pour créer rapidement une pièce soignée et de marque qui résonne avec un public plus jeune.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de recrutement AI sophistiquée de 45 secondes pour attirer les meilleurs talents dans des postes de direction, mettant en avant la vision de votre entreprise et les opportunités de leadership. L'esthétique visuelle doit être élégante et minimaliste, utilisant des séquences de haute qualité de technologies innovantes et d'interactions exécutives, accompagnées d'une voix off calme et persuasive. Intégrez la génération de voix off professionnelle de HeyGen pour livrer un récit convaincant, accompagné de sous-titres pour une accessibilité et un impact accrus sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos pour Page Carrières

Créez rapidement des vidéos de marque employeur engageantes pour votre page carrières et vos descriptions de poste en utilisant l'AI, attirant les meilleurs talents avec un contenu professionnel et personnalisé.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels ou collez votre propre script pour commencer à créer votre vidéo de recrutement.
2
Step 2
Personnalisez Votre Marque
Personnalisez votre vidéo avec des éléments de marque personnalisables et sélectionnez un avatar AI pour représenter la culture de votre entreprise.
3
Step 3
Générez la Narration
Transformez votre script en une présentation soignée avec une génération de voix off professionnelle, assurant un message clair et engageant.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Produisez des vidéos de marque employeur de haute qualité prêtes pour votre page carrières, le recrutement sur les réseaux sociaux et les descriptions de poste vidéo pour attirer les meilleurs talents.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant la culture d'entreprise pour inspirer les potentiels recrues.

Développez des vidéos inspirantes qui mettent en lumière la culture unique, les valeurs et l'équipe de votre entreprise, résonnant avec les candidats idéaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de marque employeur et attirer les meilleurs talents ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de marque employeur captivantes avec des avatars AI et une personnalisation de marque, mettant efficacement en avant la culture de votre entreprise. Cette interface intuitive permet une narration professionnelle et des visuels engageants, faisant ressortir votre page carrières et vos recrutements sur les réseaux sociaux pour attirer les meilleurs talents.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de recrutement AI efficace pour les descriptions de poste vidéo ?

HeyGen simplifie la création de descriptions de poste vidéo, vous permettant de générer des vidéos professionnelles à partir de texte avec des avatars AI et sans montage. Nos modèles vidéo et outils AI rationalisent le processus, permettant un déploiement rapide sur des plateformes comme LinkedIn pour une acquisition de talents efficace.

HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos dédié pour notre page carrières avec une personnalisation de marque ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être votre créateur de vidéos pour page carrières, offrant de vastes options de personnalisation de marque pour s'aligner parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans chaque vidéo de recrutement.

Comment les outils AI de HeyGen soutiennent-ils les stratégies modernes d'acquisition de talents ?

Les puissants outils AI de HeyGen, y compris les avatars AI et les capacités de narration professionnelle, soutiennent significativement l'acquisition de talents en permettant la création rapide de contenus vidéo diversifiés. Cela permet aux recruteurs de produire efficacement des vidéos engageantes pour le recrutement sur les réseaux sociaux et d'attirer les meilleurs talents.

