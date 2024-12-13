Maîtrisez la Création de Vidéos pour Renforcer les Carrières avec HeyGen
Boostez le développement professionnel et attirez les meilleurs talents avec des vidéos de formation engageantes, en exploitant les avatars AI avancés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation au développement professionnel de 60 secondes pour les employés internes, détaillant une nouvelle compétence ou mise à jour logicielle. Adoptez un style visuel clair et éducatif avec des démonstrations étape par étape et une voix off amicale et encourageante, en exploitant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour rationaliser la production de contenu pour des vidéos de formation efficaces.
Produisez une vidéo de marque employeur engageante de 30 secondes destinée aux chercheurs d'emploi, mettant en avant votre culture d'entreprise unique et la collaboration d'équipe. Optez pour une esthétique visuelle authentique et énergique avec des témoignages sincères d'employés et une musique de fond chaleureuse et invitante, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler la mission de l'entreprise et attirer de futurs membres de l'équipe.
Concevez une vidéo d'intégration informative de 50 secondes pour les nouvelles recrues, présentant les politiques essentielles de l'entreprise et la structure de l'équipe pour une intégration fluide. Adoptez une approche visuelle accueillante et structurée avec des graphiques épurés et une narration rassurante, en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et une communication interne claire pour des équipes diversifiées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les Cours de Développement Professionnel.
Créez et délivrez sans effort des cours de formation complets, en donnant aux employés les moyens de se développer professionnellement et d'atteindre un public plus large.
Améliorer le Recrutement et la Marque Employeur.
Produisez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de mettre en valeur la culture d'entreprise, attirer les meilleurs talents et renforcer les efforts de marque employeur.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos RH pour le recrutement et la formation ?
HeyGen permet aux professionnels des RH de produire rapidement des vidéos de recrutement engageantes et des vidéos de formation efficaces. Avec des avatars AI et des capacités de transformation de texte en vidéo, HeyGen aide à attirer les meilleurs talents et soutient le développement professionnel au sein de votre organisation.
Quelles capacités font de HeyGen une plateforme puissante de création vidéo ?
HeyGen est une plateforme puissante de création vidéo grâce à ses avatars AI avancés et sa conversion fluide de texte en vidéo. Ses nombreux modèles de vidéos et ses sous-titres automatiques réduisent considérablement le temps de production, rendant la création vidéo efficace pour tout besoin.
HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de communication interne et de marque employeur ?
Absolument, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de communication interne et de marque employeur convaincantes qui mettent en valeur la culture de votre entreprise. Ses options de personnalisation, y compris les contrôles de marque, garantissent que vos vidéos reflètent constamment l'identité de votre marque et aident à attirer les meilleurs talents.
Quel type de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo professionnel ?
HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation robustes, y compris des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs directement dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser une bibliothèque multimédia diversifiée, des sous-titres automatiques, et choisir parmi divers formats d'image pour une expérience vidéo véritablement professionnelle et sur mesure.