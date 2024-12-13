Générateur de Vidéos de Compétences Professionnelles AI : Maîtrisez la Formation & le Développement

Développez facilement un contenu d'apprentissage percutant avec des avatars AI qui donnent vie à votre formation en compétences professionnelles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo 'comment faire' de 60 secondes expliquant le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité logicielle aux équipes de support interne, visant à rationaliser les processus. Cette vidéo doit être claire, directe et comporter des superpositions de texte à l'écran avec une voix explicative concise. Ciblez le personnel des opérations internes et du support informatique. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement le contenu et garantir son exactitude.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation complète de 2 minutes pour les ingénieurs expérimentés sur une nouvelle mise à jour de conformité réglementaire dans le secteur technique. Le public cible est constitué de cadres techniques supérieurs et de spécialistes de la formation et du développement. Le style visuel et audio doit être dynamique et autoritaire, avec un mélange de diagrammes animés et de commentaires d'experts. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour structurer efficacement l'information complexe et maintenir une esthétique de marque cohérente.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour rapide de 45 secondes pour les chefs de projet détaillant les récents progrès d'un projet technique, favorisant une meilleure communication interne. Ciblez les chefs de projet techniques et les chefs d'équipe. Le style visuel et audio doit être moderne, utilisant des infographies visuellement attrayantes et une voix confiante et claire. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes de communication interne comme Slack ou les tableaux de bord internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Compétences Professionnelles

Produisez rapidement des vidéos de formation professionnelles qui élèvent le développement des compétences professionnelles et l'engagement en utilisant l'AI avancée.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. Le générateur utilise la "transformation de texte en vidéo à partir d'un script" pour transformer instantanément votre matériel écrit en une vidéo de base, simplifiant la phase initiale de production.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI". Ces présentateurs virtuels transmettront votre message avec des expressions et des mouvements naturels, rendant vos vidéos de formation plus dynamiques.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez l'expérience audio de votre vidéo avec une "génération de voix off" de haute qualité. Choisissez parmi diverses voix et langues pour garantir que votre formation en compétences professionnelles soit délivrée clairement et professionnellement.
4
Step 4
Personnalisez et Exportez
Personnalisez votre vidéo avec des "contrôles de marque" tels que des logos et des couleurs personnalisées, assurant la cohérence de la marque. Enfin, utilisez les fonctionnalités d'exportation pour télécharger votre vidéo professionnelle de compétences professionnelles pour une distribution sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Éducation Technique Simplifiée

Simplifiez les sujets techniques complexes ou spécifiques à une carrière, améliorant la compréhension et l'efficacité de l'éducation professionnelle.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI avancée pour la génération de vidéos professionnelles ?

HeyGen utilise une technologie sophistiquée de générateur de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéo sans effort. Il propose des avatars AI réalistes et des outils de production vidéo robustes dans un éditeur de studio intuitif, permettant une génération de vidéos professionnelles avec une efficacité remarquable.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de formation multilingues pour des équipes mondiales ?

Absolument, HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos de formation multilingues complètes. Avec des voix off AI avancées et des sous-titres automatiques, vous pouvez développer un contenu engageant pour l'intégration des employés et des initiatives plus larges de formation et de développement, atteignant efficacement des publics divers.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles dans les outils d'édition vidéo de HeyGen ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu grâce à ses outils d'édition vidéo, permettant aux utilisateurs de personnaliser les avatars, de choisir parmi divers modèles et d'incorporer des animations. Vous pouvez également intégrer vos éléments de marque uniques et affiner votre script pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre vision.

Comment HeyGen peut-il rationaliser le processus de production vidéo pour l'apprentissage et le développement en entreprise ?

HeyGen est conçu pour rationaliser les processus pour les équipes d'apprentissage et de développement en entreprise, offrant une interface utilisateur intuitive et des outils de production vidéo puissants. Ses capacités incluent des options pour l'intégration LMS, facilitant la création et le déploiement efficaces de contenu pour les programmes de développement des employés et de développement des compétences.

