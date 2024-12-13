Réalisez un tutoriel d'une minute pour les futurs créateurs de vidéos d'actualités, démontrant comment créer un reportage captivant avec HeyGen. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et informatif, avec une voix off claire pour guider les spectateurs dans le processus de conversion d'un script en un segment d'actualités dynamique en utilisant les fonctionnalités de conversion de texte en vidéo et de génération de voix off. C'est idéal pour ceux qui souhaitent maîtriser rapidement les bases de la production d'actualités.

