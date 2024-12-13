Créateur de Vidéos de Développement de Carrière : Construisez Votre Avenir

Transformez vos vidéos d'exploration de carrière du script à l'écran avec les capacités intuitives de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 90 secondes pour les professionnels des RH et de la formation, démontrant comment produire rapidement du contenu de formation engageant à l'aide d'un créateur de vidéos AI. Le style visuel et audio doit être moderne et corporatif, mettant en scène divers avatars AI dans différents environnements professionnels, avec une narration enrichie par les avatars AI de HeyGen pour transmettre expertise et efficacité dans la création de vidéos.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 2 minutes destinée aux propriétaires de petites entreprises, soulignant comment la vidéo peut améliorer leur stratégie marketing et le contrôle de leur marque. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et de marque, incorporant des modèles personnalisés et des médias de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'une voix autoritaire mais amicale pour les guider à travers un marketing vidéo efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux spécialistes du marketing digital, illustrant la conversion rapide d'un script écrit en une vidéo captivante. Cette demande nécessite un style rapide et visuellement attrayant avec des graphiques audacieux et une musique de fond énergique, exploitant la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script pour montrer une génération rapide de contenu, complétée par des sous-titres/captions auto-générés pour une portée maximale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Développement de Carrière

Créez sans effort des vidéos de développement de carrière percutantes avec des outils alimentés par l'AI, transformant votre message en contenu professionnel et engageant en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre message de développement de carrière dans la plateforme. Notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" est centrale pour la "création vidéo", convertissant intelligemment votre texte en scènes dynamiques et posant les bases d'un contenu percutant.
2
Step 2
Choisissez Vos Éléments Visuels
Élevez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée de "modèles vidéo" professionnels et d'avatars AI. Utilisez nos "Modèles & scènes" pour adapter vos visuels à des vidéos d'exploration de carrière efficaces.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Branding
Personnalisez votre vidéo avec une "génération de voix off" convaincante, assurant clarté et engagement. Exploitez les "voix off" pour renforcer votre identité de marque et appliquez un branding cohérent avec des contrôles dédiés.
4
Step 4
Exportez Votre Chef-d'œuvre
Une fois votre "vidéo explicative" de développement de carrière terminée, exportez-la facilement dans divers formats et ratios d'aspect grâce à notre fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect", prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Produisez du Contenu de Carrière Motivant

Créez des vidéos inspirantes qui élèvent et guident les individus tout au long de leur parcours professionnel, favorisant la motivation et la croissance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour simplifier la production vidéo ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création vidéo en utilisant des avatars AI et des voix off réalistes. Il transforme directement les scripts en vidéos engageantes, rendant le processus de production du script à la vidéo incroyablement efficace et convivial.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une production vidéo professionnelle ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes, y compris des sous-titres AI automatisés, des voix off de haute qualité et un contrôle de marque complet pour assurer une identité visuelle cohérente. Son éditeur intuitif de glisser-déposer, associé à une vaste bibliothèque de médias, garantit une production vidéo professionnelle en toute simplicité.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos explicatives de haute qualité pour le développement de carrière ?

Oui, HeyGen est un puissant créateur de vidéos de développement de carrière, offrant des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque pour créer des vidéos explicatives de haute qualité. Les utilisateurs peuvent transmettre efficacement des informations complexes, ce qui en fait un outil idéal pour des vidéos d'exploration de carrière percutantes et des supports de formation.

Quelle est l'approche de HeyGen pour transformer le texte en contenu vidéo engageant ?

HeyGen propose des capacités puissantes de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de convertir sans effort n'importe quel script écrit en contenu visuel dynamique. En combinant une technologie avancée de synthèse vocale avec des avatars AI personnalisables, HeyGen assure une transition fluide du texte à une vidéo polie et engageante.

