Créateur de Vidéos de Coaching de Carrière : Boostez Votre Présence en Ligne

Transformez vos scripts de coaching de carrière en vidéos époustouflantes sans effort avec notre fonctionnalité Texte-en-vidéo.

Créez une vidéo explicative d'une minute destinée aux futurs coachs de carrière, démontrant comment tirer parti des avatars AI pour un contact personnalisé. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des personnages en 3D dans des environnements de bureau, complété par une voix off confiante et articulée. Ce prompt de "créateur de vidéos de coaching de carrière" doit mettre en avant l'intégration fluide des avatars AI de HeyGen pour donner vie à du contenu statique, améliorant l'engagement avec des conseils de développement de carrière.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez développer un tutoriel de 2 minutes sur la "création de vidéos en ligne" efficace pour les propriétaires de petites entreprises, montrant la facilité de conversion du texte en visuels dynamiques. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne, lumineuse et étape par étape, accompagnée d'une voix off amicale et informative. Mettez en avant comment la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen transforme un simple contenu écrit en "vidéos tutoriels" engageantes sans montage complexe, simplifiant le processus de production de contenu.
Exemple de Prompt 2
Concevez un module de formation de 90 secondes pour les départements de formation et développement en entreprise, axé sur la création de contenu "créateur de vidéos de formation" accessible pour des apprenants diversifiés. Le style visuel et audio doit être inclusif et clair, utilisant des graphiques épurés et des polices faciles à lire, associé à une voix calme et professionnelle. Ce prompt appelle spécifiquement à démontrer la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, garantissant que tout le contenu de "développement de carrière" est entièrement compréhensible et conforme pour un large public.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo "AI" convaincante de 45 secondes pour les chercheurs d'emploi, simulant des réponses efficaces lors de "simulations d'entretiens". Le style visuel doit être dynamique et pratique, avec des coupes rapides entre les scénarios d'entretien et des conseils à l'écran, avec une piste audio encourageante et claire. Utilisez la riche sélection de Modèles & scènes de HeyGen pour assembler rapidement divers environnements d'entretien, fournissant un outil de préparation réaliste et engageant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Coaching de Carrière

Renforcez votre pratique de coaching de carrière avec du contenu vidéo engageant et personnalisé, atteignant plus de clients avec des outils professionnels alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Coaching
Rédigez vos conseils de carrière, questions d'entretien simulé ou conseils de développement, puis collez-les dans l'éditeur pour utiliser la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir du script.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI Professionnel
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et transmettre votre message de coaching avec une touche humaine.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Adaptez vos vidéos de coaching à l'identité de votre marque en appliquant votre logo et vos couleurs grâce aux contrôles de Branding (logo, couleurs) pour un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez avec les Fonctionnalités Essentielles
Générez votre vidéo de coaching de carrière de haute qualité, incluant automatiquement des sous-titres/captions professionnels pour une accessibilité plus large et un engagement accru des spectateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer du Contenu de Motivation pour la Carrière

.

Diffusez des vidéos de motivation puissantes pour inspirer les individus, renforçant la confiance et favorisant des transitions de carrière réussies.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour une création de vidéos en ligne efficace ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de créer du contenu engageant à partir de scripts en toute simplicité. Il propose des avatars AI réalistes et une génération sophistiquée de voix off, simplifiant considérablement le processus de création de vidéos en ligne.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos de formation professionnelle ?

En tant que puissant créateur de vidéos de formation, HeyGen propose une large gamme de Modèles & scènes pour lancer vos projets. Vous pouvez également utiliser des contrôles de Branding robustes pour garantir que vos vidéos tutoriels s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre organisation.

HeyGen peut-il simplifier le processus d'ajout de sous-titres et de captions aux vidéos ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres/captions pour vos vidéos, améliorant l'accessibilité et l'engagement de votre audience. Cette fonctionnalité simplifie le flux de travail de post-production, permettant une distribution plus rapide de votre contenu vidéo en ligne.

Au-delà des avatars AI, quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la personnalisation de contenu ?

En plus des avatars AI dynamiques, HeyGen offre une personnalisation étendue grâce à son interface conviviale et sa fonctionnalité de glisser-déposer. Vous pouvez personnaliser les Modèles & scènes, appliquer des contrôles de Branding, et intégrer l'enregistrement d'écran pour créer un contenu vidéo explicatif unique et professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo