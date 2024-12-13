Créez une vidéo explicative d'une minute destinée aux futurs coachs de carrière, démontrant comment tirer parti des avatars AI pour un contact personnalisé. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des personnages en 3D dans des environnements de bureau, complété par une voix off confiante et articulée. Ce prompt de "créateur de vidéos de coaching de carrière" doit mettre en avant l'intégration fluide des avatars AI de HeyGen pour donner vie à du contenu statique, améliorant l'engagement avec des conseils de développement de carrière.

Générer une Vidéo