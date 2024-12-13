Créez une vidéo captivante de 30 secondes montrant la transformation satisfaisante d'un véhicule sale en un chef-d'œuvre étincelant, parfait pour les passionnés de voitures et ceux qui apprécient le soin méticuleux des véhicules. Utilisez des prises de vue au ralenti de l'eau ruisselant et de la mousse dissolvant la saleté, culminant en des résultats étincelants en gros plan, accompagnés d'effets sonores ambiants nets et d'une musique de fond subtile et entraînante. Exploitez la bibliothèque multimédia/stock robuste de HeyGen pour enrichir vos visuels avec des séquences B-roll professionnelles.

