générateur de vidéos pour concessionnaires automobiles : Boostez les ventes avec des vidéos AI

Créez rapidement des vidéos promotionnelles professionnelles pour votre concession en utilisant des modèles de vidéos intelligents pour engager plus de clients.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative d'une minute à destination du personnel et de la direction des concessions automobiles, illustrant l'efficacité de la gestion des stocks avec un style visuel propre et professionnel comprenant des captures d'écran, complété par une voix off articulée générée via la génération de voix off de HeyGen, garantissant une création de vidéos rapide et automatisée pour la formation interne.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de contenu engageante de 45 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour un large public d'utilisateurs de réseaux sociaux, mettant en avant des témoignages de clients avec un style visuel moderne et authentique, enrichi par une musique de fond amicale et des sous-titres/captions essentiels activés par HeyGen pour maximiser la portée sans son, servant de vidéo promo professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de formation interne de 2 minutes pour les nouveaux vendeurs de voitures, détaillant des caractéristiques complexes de véhicules ou des processus de vente avec un style visuel structuré et éducatif, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière autoritaire mais accessible, en s'appuyant sur des modèles de vidéos personnalisables pour un branding cohérent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos pour concessionnaires automobiles

Créez rapidement et facilement des vidéos de vente de voitures professionnelles pour votre concession, boostant votre présence en ligne et l'engagement des clients.

1
Step 1
Choisissez un modèle de vidéo ou commencez à partir d'un script
Commencez par sélectionner parmi nos divers "Modèles de Vidéos" optimisés pour les concessions automobiles, ou saisissez directement votre script pour créer instantanément du contenu vidéo.
2
Step 2
Ajoutez les détails de votre véhicule et la voix off
Téléchargez des images de voitures, saisissez des informations spécifiques sur le véhicule, et utilisez notre fonctionnalité de "génération de voix off" pour produire des récits convaincants pour vos annonces.
3
Step 3
Intégrez des avatars AI et le branding
Ajoutez une touche professionnelle avec des "Avatars AI" pour présenter vos véhicules. Appliquez facilement le logo et les schémas de couleurs de votre concession pour un branding cohérent.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo optimisée
Finalisez votre vidéo et utilisez le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour l'adapter à diverses plateformes. Produisez facilement du "contenu pour les réseaux sociaux" de haute qualité prêt à être diffusé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client avec des vidéos AI engageantes

Renforcez la confiance et la crédibilité en générant des témoignages clients authentiques et des histoires de réussite avec des avatars AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos de voitures AI pour les concessions ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos de voitures AI qui transforme les scripts en vidéos engageantes pour le marketing automobile. Utilisez la technologie de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes pour créer rapidement du contenu captivant pour votre concession.

Quelles options de personnalisation technique HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos de vente de voitures ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre concession dans chaque vidéo de vente de voitures. Vous pouvez également accéder à une riche bibliothèque multimédia, redimensionner pour différents ratios d'aspect, et exporter des vidéos en haute qualité, y compris en résolution 4K.

HeyGen permet-il une création de vidéos rapide et automatisée pour le marketing automobile ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la création de vidéos rapide et automatisée, aidant les concessions à générer du contenu efficacement. Profitez de fonctionnalités comme la génération instantanée de voix off et les sous-titres/captions automatiques pour simplifier votre flux de production et créer des vidéos promotionnelles professionnelles.

HeyGen peut-il produire des vidéos promotionnelles professionnelles avec une sortie de haute qualité pour les concessions automobiles ?

Absolument, HeyGen garantit que vos vidéos promotionnelles professionnelles se démarquent avec une production de haute qualité. Vous pouvez exporter des vidéos en résolution 4K époustouflante et ajouter facilement des sous-titres/captions, rendant votre contenu marketing automobile prêt pour n'importe quelle plateforme.

