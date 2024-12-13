Créateur de Vidéos Spotlight Captain : Créez des Vidéos Engagantes

Créez facilement des vidéos spotlight professionnelles pour YouTube et Instagram. Accédez à notre bibliothèque de médias/stock pour des possibilités créatives infinies.

Créez une vidéo introductive d'une minute à destination des propriétaires de petites entreprises novices en création de contenu, montrant à quel point il est facile de produire des vidéos professionnelles. Le style visuel doit être épuré et simple, avec des enregistrements d'écran de l'interface HeyGen, accompagnés d'une musique de fond entraînante et d'une voix off professionnelle expliquant les étapes. Mettez en avant la commodité d'utiliser les "Modèles & scènes" de HeyGen pour démarrer rapidement avec un "éditeur vidéo en ligne", transformant le montage complexe en un processus simple et guidé.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux professionnels du marketing à la recherche d'outils de production vidéo efficaces. Cette vidéo doit adopter une esthétique moderne et élégante, utilisant un texte dynamique à l'écran et un avatar AI confiant pour expliquer comment exploiter les "avatars AI" de HeyGen pour créer un contenu marketing convaincant. L'audio doit être direct et informatif, démontrant comment un "créateur de vidéos AI" simplifie les flux de travail de montage vidéo complexes, économisant du temps et des ressources pour les lancements de campagnes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo "spotlight" captivante de 2 minutes pour les chefs de produit annonçant de nouvelles fonctionnalités ou les organisateurs d'événements promouvant un sommet virtuel à venir. La présentation visuelle doit être énergique et engageante, employant des transitions cinématographiques et des graphismes vibrants, le tout sur une musique entraînante. Assurez-vous que la vidéo intègre des "Sous-titres/captions" précis et stylés pour maximiser l'accessibilité et l'impact, démontrant comment les capacités complètes de l'"éditeur vidéo" de HeyGen peuvent mettre en lumière un produit ou un événement pour un large public.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel rapide de 45 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs, illustrant comment optimiser le contenu pour diverses plateformes. Le style visuel et audio doit être tendance et vibrant, avec des coupes rapides, une musique de fond populaire et des exemples de différents ratios d'aspect. Mettez en avant la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen, montrant à quel point il est facile d'adapter une seule vidéo pour des plateformes "vidéo sur les réseaux sociaux" comme Instagram Stories ou YouTube Shorts, facilitant la publication multiplateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Spotlight Captain

Créez facilement des vidéos spotlight captivantes avec l'éditeur alimenté par l'AI de HeyGen, transformant vos idées en contenu professionnel en quelques minutes.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles conçus professionnellement pour lancer votre vidéo spotlight captain avec une base soignée.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Téléchargez vos clips ou sélectionnez dans la vaste bibliothèque de stock pour mettre en avant votre spotlight captain, le rendant vraiment unique à votre vision.
3
Step 3
Améliorez avec des Outils AI
Exploitez les outils alimentés par l'AI pour générer une voix off professionnelle ou des sous-titres précis, augmentant l'impact de votre vidéo spotlight captain.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur YouTube, Instagram ou toute plateforme de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite de Vos Clients

Développez des vidéos AI convaincantes pour mettre en lumière les expériences positives de vos clients et renforcer la confiance avec les clients potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen est un éditeur vidéo alimenté par l'AI qui simplifie la création de vidéos en vous permettant de générer des vidéos à partir de scripts, avec une voix off professionnelle et des avatars AI. Cet éditeur vidéo en ligne rend la production de contenu de haute qualité efficace.

Puis-je personnaliser mes projets de vidéos spotlight dans HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre un éditeur vidéo en ligne robuste avec divers modèles et scènes pour commencer, ainsi que des contrôles de marque complets pour votre logo et vos couleurs. Vous pouvez facilement appliquer des effets vidéo uniques pour faire ressortir votre vidéo sur les réseaux sociaux.

Quels sont les ressources médias et options d'exportation que propose HeyGen ?

HeyGen intègre une bibliothèque de stock complète et prend en charge le téléchargement de vos propres médias, ce qui en fait un éditeur vidéo polyvalent. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos finies dans divers ratios d'aspect, optimisés pour des plateformes comme YouTube et Instagram.

HeyGen inclut-il des outils de montage AI avancés pour les projets vidéo ?

Oui, HeyGen intègre des outils de montage AI avancés, y compris un générateur de sous-titres AI pour des sous-titres automatiques. Cet éditeur vidéo alimenté par l'AI rationalise votre flux de travail, garantissant que votre création vidéo est à la fois efficace et accessible.

