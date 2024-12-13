Créez une vidéo de présentation de candidat de 30 secondes introduisant un nouveau membre de l'équipe, en se concentrant sur ses premières expériences et les raisons de son choix de rejoindre l'entreprise. Cette vidéo doit cibler les candidats potentiels intéressés par notre entreprise, avec un style visuel dynamique et des scènes de fond vibrantes de notre bureau, ainsi qu'un ton audio amical et accueillant. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour configurer rapidement un cadre visuel professionnel et engageant.

Générer une Vidéo