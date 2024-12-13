Créateur de Vidéo de Mise en Lumière des Compétences du Candidat : Mettez en Valeur le Talent Facilement

Créez facilement des vidéos professionnelles de candidats pour attirer les recrues idéales en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de recrutement dynamique de 45 secondes conçue pour présenter les compétences interpersonnelles et l'adéquation culturelle d'un candidat. Destinée aux départements RH et aux employeurs potentiels, la vidéo présentera un style visuel engageant et amical animé par un avatar AI, présentant professionnellement les attributs personnels clés, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une livraison réaliste et charismatique.
Exemple de Prompt 2
Une présentation vidéo structurée de 2 minutes pour la revue de portfolio d'un candidat peut efficacement captiver les panels d'entretien et les comités de recrutement. Cette vidéo doit maintenir un style visuel et audio très professionnel et facile à suivre, en utilisant les sous-titres/captions robustes de HeyGen pour garantir que chaque détail des informations détaillées sur le projet soit accessible et clair pour tous les spectateurs, en faisant un outil puissant de 'créateur de présentation vidéo'.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un pitch ascenseur concis de 30 secondes 'créateur de vidéo AI', parfaitement optimisé pour les recruteurs sur les réseaux sociaux et un large réseau professionnel. Cette courte vidéo convaincante nécessite un style dynamique et visuellement attrayant couplé à un rythme énergique et un ton confiant, démontrant comment le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen peuvent adapter le contenu pour un partage fluide sur toutes les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Présentation de Candidat

Créez rapidement des présentations vidéo professionnelles et engageantes pour les candidats afin de mettre en valeur leurs compétences et leur personnalité, les aidant à se démarquer dans le processus de recrutement.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une gamme de modèles conçus professionnellement pour structurer rapidement et efficacement la présentation du candidat.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Donnez vie à l'histoire du candidat en ajoutant un avatar AI engageant pour narrer le contenu de leur présentation.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Améliorez la clarté et le professionnalisme grâce à une génération avancée de voix off pour le récit du candidat.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de présentation de candidat et exportez-la dans divers formats d'aspect pour un partage facile sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Annonces Vidéo de Recrutement Performantes avec l'AI

Développez des publicités vidéo puissantes en quelques minutes pour promouvoir efficacement les offres d'emploi et attirer un large éventail de candidats qualifiés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'AI ?

HeyGen simplifie la production vidéo professionnelle en utilisant une technologie AI avancée. Vous pouvez facilement générer des vidéos de haute qualité en utilisant des avatars AI réalistes et en convertissant du texte en vidéo à partir d'un script, avec une génération de voix off naturelle, ce qui en fait un créateur de vidéo AI efficace pour diverses applications.

Puis-je personnaliser mes vidéos avec des éléments de marque spécifiques en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des modèles personnalisables étendus et des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque sans effort. Vous pouvez également améliorer vos présentations vidéo avec des sous-titres/captions dynamiques et utiliser notre support de bibliothèque multimédia complète pour créer un contenu unique et engageant.

Quelles options d'exportation HeyGen propose-t-il pour divers projets vidéo ?

HeyGen garantit que vos projets vidéo sont parfaitement formatés pour n'importe quelle plateforme avec un redimensionnement et des exports de rapport d'aspect flexibles. Cet éditeur vidéo en ligne prend en charge la production vidéo de haute qualité adaptée à des usages divers, des réunions d'entreprise aux chaînes de médias sociaux, garantissant que votre contenu a toujours une apparence professionnelle et est largement partageable.

De quelles manières HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de recrutement ou explicatives efficaces ?

HeyGen est un créateur de vidéo AI exceptionnel pour réaliser des vidéos de recrutement convaincantes et des vidéos explicatives animées engageantes. Notre plateforme vous permet de créer des présentations vidéo percutantes qui communiquent efficacement votre message, que ce soit pour attirer les meilleurs talents ou clarifier des concepts complexes avec aisance et professionnalisme.

