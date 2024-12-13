Créateur de Vidéos pour l'Expérience Candidat : Élevez Votre Recrutement
Humanisez vos communications avec les candidats et rationalisez votre processus de recrutement grâce aux avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative engageante de 60 secondes pour les responsables du recrutement et les équipes RH, illustrant comment la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen aide considérablement à rationaliser votre processus de recrutement. Le style visuel doit être dynamique et positif, utilisant des modèles et des scènes vibrants pour montrer la génération rapide de contenu, complété par une musique entraînante et une narration claire et concise démontrant la rapidité et la facilité de transformer des scripts en vidéos de recrutement professionnelles.
Produisez une vidéo tutorielle de 45 secondes ciblant les spécialistes de l'acquisition de talents et les professionnels des RH, démontrant l'utilisation efficace de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour renforcer l'engagement des candidats dans les messages vidéo préenregistrés. Le style visuel et audio doit être convivial et accessible, avec un texte clair à l'écran mettant en évidence les informations clés, complété par des visuels de soutien provenant de la bibliothèque multimédia/stock, garantissant que vos messages sont inclusifs et facilement compris par tous les candidats.
Concevez une vidéo de présentation de 2 minutes destinée aux spécialistes du marketing et de la marque employeur, mettant en avant comment le redimensionnement et les exports d'aspect ratio de HeyGen permettent de créer un contenu de marque employeur polyvalent. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et soigné, avec des transitions dynamiques entre différents ratios d'aspect et présenter des éléments de marque personnalisables à partir de divers modèles et scènes, accompagnée d'une musique de fond énergique et d'une voix off professionnelle expliquant comment adapter le contenu pour diverses plateformes sans effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux pour le Recrutement.
Créez rapidement du contenu vidéo captivant pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant la marque employeur et d'attirer efficacement des talents diversifiés.
Créez des Publicités de Recrutement Performantes avec l'AI.
Produisez des publicités vidéo percutantes pour les offres d'emploi et les campagnes de recrutement, augmentant la portée et les candidatures des candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de recrutement AI ?
HeyGen utilise une technologie avancée de création de vidéos AI pour transformer le texte en contenu vidéo engageant, avec des avatars AI réalistes et des voix off. Cela permet aux professionnels des RH de générer rapidement des vidéos de recrutement de haute qualité, rationalisant le processus de recrutement grâce aux capacités de texte à vidéo à partir de script.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes RH existants pour améliorer la communication avec les candidats ?
Oui, HeyGen est conçu pour prendre en charge une intégration ATS fluide avec divers systèmes de suivi des candidats, permettant des messages vidéo automatisés et personnalisés tout au long du parcours du candidat. Cela aide à humaniser vos communications avec les candidats et à optimiser le processus de recrutement global.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour des vidéos de marque employeur cohérentes ?
HeyGen offre des contrôles de branding personnalisables étendus, permettant aux utilisateurs d'incorporer leur logo d'entreprise, leurs couleurs et des éléments visuels spécifiques dans leurs vidéos de recrutement. L'utilisation de nos modèles et scènes garantit que chaque vidéo renforce efficacement votre marque employeur unique et votre culture d'entreprise.
HeyGen fournit-il des outils pour analyser l'efficacité du contenu vidéo de recrutement ?
Oui, HeyGen inclut un tableau de bord d'analyse vidéo complet qui suit les métriques clés de vos vidéos de recrutement. Cela permet aux professionnels des RH d'obtenir des insights précieux alimentés par l'AI sur l'engagement des candidats et de prendre des décisions basées sur les données pour rationaliser vos efforts de recrutement.