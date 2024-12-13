Créateur de Vidéos de Mise à Jour du Campus : Actualités Scolaires Faciles avec l'AI
Simplifiez la communication sur le campus et engagez votre audience avec des mises à jour vidéo dynamiques, en convertissant facilement le texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de visite virtuelle du campus de 45 secondes conçue pour les futurs étudiants et leurs parents, avec un style engageant, accueillant et visuellement attrayant accompagné d'une musique de fond inspirante. Présentez les installations clés et les aspects de la vie étudiante en utilisant des avatars AI pour guider les spectateurs à travers différents lieux, améliorant ainsi vos efforts de recrutement étudiant.
Produisez une vidéo de mise à jour de 60 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux anciens élèves et à la communauté locale, en employant un style visuel nostalgique, festif et réconfortant avec une musique motivante. Partagez des histoires de réussite récentes ou des événements à venir pour les anciens élèves, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche personnelle à vos vidéos de marketing scolaire.
Concevez une vidéo informative de 30 secondes pour les organisateurs d'événements sur le campus et les responsables de clubs, visant un style visuel dynamique, énergique et moderne avec une voix claire et concise. Cette vidéo doit exposer les nouvelles politiques ou les ressources disponibles pour une communication efficace sur le campus, en assurant l'accessibilité en incluant des sous-titres créés avec HeyGen pour une portée plus large dans votre processus de création vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Mises à Jour Engagantes pour les Réseaux Sociaux du Campus.
Produisez rapidement des mises à jour vidéo captivantes pour les réseaux sociaux afin de garder la communauté du campus informée et engagée.
Mettez en Avant les Réalisations des Étudiants et des Anciens Élèves.
Générez des histoires vidéo convaincantes pour mettre en valeur les succès des étudiants et les accomplissements des anciens élèves, inspirant la communauté universitaire au sens large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de mise à jour du campus ?
HeyGen permet aux établissements éducatifs de créer facilement des vidéos de mise à jour du campus engageantes en utilisant la génération de vidéos AI avancée. Notre plateforme propose des modèles prêts à l'emploi et des avatars AI, transformant les scripts en vidéos professionnelles pour une communication efficace sur le campus et des mises à jour sur les réseaux sociaux.
HeyGen propose-t-il des avatars AI pour le contenu vidéo éducatif ?
Oui, HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI qui peuvent agir en tant que présentateurs virtuels pour votre contenu vidéo éducatif. Vous pouvez personnaliser leurs voix et les utiliser pour créer efficacement des vidéos de marketing scolaire ou des campagnes de recrutement étudiant.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos efficace pour les écoles ?
HeyGen propose des fonctionnalités puissantes comme la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, la création automatique de sous-titres et la génération de voix off pour simplifier la création de vidéos. Son éditeur vidéo intuitif et sa riche bibliothèque multimédia, combinés à des capacités d'enregistrement d'écran, en font un créateur de vidéos idéal pour divers projets scolaires.
Puis-je personnaliser et partager les vidéos universitaires créées avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos universitaires avec des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, ainsi que des modèles dynamiques. Vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect pour différentes plateformes et exporter vos créations pour les partager largement, parfait pour les mises à jour sur les réseaux sociaux ou les visites de campus.