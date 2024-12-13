Générateur de Vidéos d'Orientation de Campus : Engagez les Nouveaux Étudiants
Accueillez les nouveaux étudiants avec des vidéos d'orientation de campus professionnelles, en tirant parti de la génération de voix off fluide.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de visite de campus captivante de 60 secondes destinée aux futurs étudiants et à leurs familles, mettant en valeur la beauté du campus et ses installations clés à travers des plans cinématographiques avec des transitions fluides. Un avatar AI engageant guide les spectateurs, offrant une narration professionnelle mais chaleureuse sur une musique instrumentale apaisante, fournissant une expérience immersive de l'université.
Produisez une vidéo informative de 30 secondes pour les nouveaux étudiants internationaux, avec des graphiques clairs et un style visuel rassurant pour mettre en avant les ressources essentielles et les questions courantes. Cette vidéo devrait utiliser la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen pour garantir l'accessibilité, complétant la voix off claire et articulée et la musique de fond légère, répondant aux besoins spécifiques d'intégration.
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 75 secondes pour les lycéens envisageant de s'inscrire, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour une présentation moderne et visuellement attrayante. La vidéo devrait combiner des graphiques animés et des superpositions de texte avec une voix off enthousiaste et une musique contemporaine, rendant le processus d'orientation du campus accueillant et facilement navigable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le Contenu Éducatif pour les Étudiants.
Créez rapidement une variété de vidéos d'orientation de campus et de supports d'intégration pour atteindre efficacement de nouveaux étudiants à l'échelle mondiale.
Améliorer l'Intégration des Nouveaux Étudiants.
Améliorez l'engagement et la rétention des nouveaux étudiants en transformant les vidéos d'orientation et de formation avec des avatars AI et des éléments interactifs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation de campus ?
HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos d'orientation de campus, offrant des modèles de vidéos intuitifs et des capacités AI pour rationaliser l'ensemble du processus de création vidéo, facilitant la production de contenu engageant pour les nouveaux étudiants.
HeyGen peut-il intégrer des avatars AI dans les vidéos de visite de campus ?
Oui, HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI réalistes et une génération de voix off avancée pour narrer votre vidéo de visite de campus, rendant votre message plus engageant et personnalisé pour les nouveaux étudiants.
Quels contrôles de marque sont disponibles pour les vidéos de campus personnalisées ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre université dans toute création vidéo. Vous pouvez également tirer parti de sa vaste bibliothèque multimédia pour personnaliser le contenu pour une expérience d'orientation de campus unique.
HeyGen prend-il en charge la conversion de texte en vidéo pour générer du contenu éducatif ?
Absolument, la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen vous permet de transformer des scripts en contenu vidéo dynamique avec des voix et avatars AI. Cela inclut également des sous-titres automatiques, garantissant que vos vidéos de formation sont accessibles et claires pour tous les spectateurs.