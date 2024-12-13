Votre Créateur de Vidéos de Culture de Campus pour des Histoires Authentiques
Créez des vidéos universitaires captivantes pour l'engagement des étudiants et les visites virtuelles du campus. Commencez rapidement avec des modèles et scènes personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de témoignages d'étudiants de 30 secondes destinée aux étudiants actuels, aux anciens élèves et au grand public, célébrant la vie étudiante dynamique et les activités sur le campus pour les publications sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être authentique et personnel, avec des extraits d'interviews éclairés chaleureusement et une musique de fond inspirante. Employez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages de marque unifiés et assurez-vous que tout le contenu est accessible avec des sous-titres/captions automatiques.
Développez une vidéo promotionnelle universitaire de 60 secondes ciblant les candidats internationaux, les partenaires de recherche et les donateurs potentiels, mettant en avant des programmes académiques uniques et des installations à la pointe de la technologie. Adoptez un style visuel professionnel, élégant et cinématographique, complété par une voix off claire et autoritaire et une musique de fond orchestrale sophistiquée. Cette vidéo doit être créée efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de texte à vidéo à partir de script et enrichie de visuels de haute qualité de sa bibliothèque de médias/stock.
Produisez une vidéo de 50 secondes "une journée dans la vie" pour les nouveaux étudiants et les étudiants transférés, offrant un aperçu relatable et en première personne des expériences typiques sur le campus. Le style visuel doit être de type vlog avec une musique de fond décontractée et des sons naturels, créant un ton engageant et accessible. Exploitez les modèles personnalisables de HeyGen pour adapter rapidement le récit et assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Engagez avec des Vidéos sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour mettre en valeur la vie sur le campus et attirer les étudiants potentiels.
Créez des Vidéos Promotionnelles du Campus.
Développez efficacement des vidéos promotionnelles et des visites virtuelles du campus pour mettre en avant les offres universitaires et améliorer les efforts de recrutement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur la culture du campus ?
HeyGen sert d'excellent "créateur de vidéos de culture de campus", permettant aux universités de produire un contenu captivant. Utilisez des "modèles personnalisables" et des "avatars AI" pour mettre en valeur la vie étudiante et créer des "visites virtuelles du campus" immersives qui augmentent "l'engagement des étudiants".
Quels outils HeyGen offre-t-il pour une création efficace de vidéos universitaires ?
HeyGen simplifie la "création de vidéos universitaires" avec des fonctionnalités intuitives comme l'édition "glisser-déposer" et une riche bibliothèque de "modèles vidéo". Cette plateforme permet la production rapide de "vidéos promotionnelles" et "vidéos éducatives" sans nécessiter une expertise logicielle complexe.
HeyGen peut-il faciliter la création de témoignages d'étudiants de haute qualité et de publications sur les réseaux sociaux ?
Absolument. HeyGen vous permet de générer des "témoignages d'étudiants" authentiques et des "publications dynamiques sur les réseaux sociaux" en utilisant des "avatars AI" et une "génération de voix off" réaliste. Ajoutez des "sous-titres" automatiques pour garantir l'accessibilité et une portée plus large de votre contenu, renforçant la présence de votre institution.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour créer des visites virtuelles complètes du campus ?
Oui, HeyGen est un "créateur de vidéos AI" de bout en bout qui simplifie la production de "visites virtuelles du campus" captivantes. Avec HeyGen, vous pouvez facilement combiner des scènes, ajouter des "contrôles de marque" et utiliser "texte à vidéo à partir de script" pour guider virtuellement et efficacement les étudiants potentiels à travers votre université.