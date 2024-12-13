Créateur de Vidéos de Campagne : Créez des Publicités Vidéo Époustouflantes Propulsées par l'AI
Créez facilement des vidéos professionnelles pour vos campagnes, en utilisant des capacités avancées de texte en vidéo pour stimuler l'engagement.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une publicité vidéo AI convaincante de 45 secondes pour les équipes marketing cherchant une production publicitaire efficace, avec une approche visuelle élégante de type témoignage où un avatar AI amical et professionnel aborde directement les points de douleur courants et met en avant les avantages des solutions. Ce contenu de Créateur de Publicité Vidéo AI doit tirer parti des avatars AI avancés de HeyGen pour créer des publicités vidéo qui résonnent de manière authentique et professionnelle, délivrant des messages clés avec une intégration visuelle et audio fluide.
Développez une publicité vidéo de style UGC de 60 secondes adaptée aux marques de commerce électronique mettant en avant les avantages des produits, en utilisant des coupes authentiques, dynamiques et rapides qui semblent organiques et accessibles. L'audio doit combiner une musique de fond entraînante avec une voix off claire et enthousiaste générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, communiquant efficacement la proposition de valeur et encourageant un engagement immédiat pour améliorer les efforts globaux de création vidéo.
Créez une vidéo d'annonce rapide de 15 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux, en se concentrant sur un style visuel audacieux, concis et direct avec des superpositions de texte animées percutantes et une voix off percutante et confiante. Cette vidéo professionnelle doit distiller un message critique en un puissant appel à l'action, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer rapidement le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer le contenu écrit en communication visuellement engageante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo à Haute Conversion.
Produisez rapidement des vidéos de campagne performantes et des publicités vidéo AI qui captivent les audiences et génèrent un engagement supérieur.
Produisez des Campagnes Engagées sur les Réseaux Sociaux.
Générez facilement des vidéos courtes et des clips optimisés pour diverses plateformes sociales pour augmenter la portée de votre campagne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités vidéo convaincantes pour mes campagnes ?
HeyGen est un Créateur de Publicité Vidéo AI avancé conçu pour simplifier votre processus de création vidéo. Notre plateforme utilise des avatars AI, la synthèse vocale et des modèles prêts à l'emploi pour vous aider à créer rapidement des vidéos professionnelles, ce qui en fait l'outil idéal pour vos besoins en vidéos de campagne.
Puis-je produire des vidéos professionnelles avec une cohérence de marque en utilisant HeyGen ?
Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de haute qualité et professionnelles tout en maintenant une forte cohérence de marque. Avec des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes, vous pouvez vous assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité unique de votre marque.
Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos engageantes ?
HeyGen propose des fonctionnalités innovantes comme des avatars AI hyperréalistes et une synthèse vocale avancée pour donner vie à vos scripts. Notre éditeur intuitif de glisser-déposer permet également de générer facilement des publicités vidéo de style UGC et inclut un générateur de sous-titres automatique pour un engagement maximal du public.
HeyGen est-il facile à utiliser pour quelqu'un qui débute dans la création vidéo ?
HeyGen simplifie la création vidéo avec sa plateforme en ligne intuitive et son éditeur de glisser-déposer, la rendant accessible à tous. Vous pouvez facilement créer des vidéos professionnelles en utilisant notre vaste bibliothèque de modèles, sans avoir besoin d'une expérience préalable en montage vidéo.