Créez des Vidéos de Formation Engagantes en Quelques Minutes
Transformez votre contenu d'apprentissage en vidéos de formation professionnelles sans effort avec de puissants avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes pour servir de vidéo explicative d'un nouveau produit, ciblant les clients potentiels avec son design innovant. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir vos messages clés en une présentation énergique et visuellement moderne, enrichie par une bande sonore entraînante.
Produisez une vidéo de formation interne de 90 secondes pour les employés actuels sur une mise à jour logicielle critique, conçue pour une compréhension facile. Le style visuel doit être informatif et étape par étape, avec une voix calme et instructive et des sous-titres précis pour garantir l'accessibilité et la rétention dans tous les départements.
Générez une vidéo sociale de 30 secondes convaincante pour les équipes de création de contenu, visant à inspirer de nouvelles idées et à présenter les meilleures pratiques. Utilisez une gamme diversifiée de modèles et de scènes pour établir un style visuel artistique et motivant, associé à une piste audio inspirante pour captiver et engager un public créatif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez les résultats d'apprentissage et améliorez la rétention pour les participants à votre campagne en créant des vidéos de formation engageantes et interactives.
Élargissez la Formation et les Cours à l'Échelle Mondiale.
Étendez la portée de votre campagne et fournissez un contenu de formation cohérent et de haute qualité à un public mondial de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation avec l'AI ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des têtes parlantes pour transformer votre matériel existant en vidéos de formation très engageantes. Ce générateur de vidéos AI innovant simplifie la création de contenu, rendant l'apprentissage plus dynamique et mémorable pour votre public.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?
HeyGen propose une vaste bibliothèque de modèles et des fonctionnalités d'édition intuitives qui simplifient la production vidéo. Notre plateforme agit comme un puissant générateur de vidéos de formation, permettant un développement rapide et professionnel de vidéos AI pour diverses applications créatives.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans le contenu marketing et de formation ?
Absolument. HeyGen soutient vos efforts de branding en permettant la création d'avatars personnalisés et l'intégration d'éléments de marque dans vos vidéos marketing et de formation. Cela garantit que tout votre contenu vidéo d'avatar numérique reste cohérent et professionnel.
Comment HeyGen convertit-il le texte en expériences vidéo captivantes ?
HeyGen excelle en tant que générateur de texte en vidéo, transformant sans effort des scripts écrits en contenu vidéo professionnel avec des voix AI et des visuels engageants. Cette capacité booste considérablement votre création de contenu en produisant des visuels cinématographiques à partir de simples invites textuelles.