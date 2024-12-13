Créateur de Vidéos de Rapport de Campagne : Créez des Rapports Époustouflants Rapidement

Créez des rapports de campagne percutants qui résonnent, en tirant parti de nos nombreux Modèles et scènes pour un aspect soigné et professionnel.

Créez une vidéo convaincante de 90 secondes destinée aux responsables marketing et aux analystes de données, expliquant succinctement la performance de la campagne du T3 en utilisant le 'créateur de vidéos de rapport de campagne' de HeyGen. Le style visuel doit être professionnel et épuré, incorporant des animations de type infographique pour la visualisation des données, complétées par une voix off confiante et claire. Utilisez des avatars AI pour présenter les indicateurs clés, en tirant parti des Modèles et scènes pour une narration structurée et de la génération de voix off pour un audio cohérent.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo tutorielle concise d'une minute ciblant les propriétaires de petites entreprises et les coordinateurs marketing, démontrant comment créer efficacement une vidéo de rapport marketing professionnelle à partir d'un script existant. L'esthétique doit être dynamique et engageante, avec des captures d'écran étape par étape combinées à une voix off claire et entraînante. Cette vidéo mettra en avant la puissance du Texte-à-vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement le contenu et ajouter des Sous-titres pour une accessibilité plus large.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 2 minutes destinée aux utilisateurs techniques et aux créateurs de contenu explorant les outils vidéo AI, mettant en avant la polyvalence de HeyGen en tant que créateur de vidéos complet pour divers types de rapports. Le style visuel et audio doit être instructif et calme, mélangeant des enregistrements d'écran de l'interface HeyGen avec des explications délivrées par un avatar AI. Mettez en avant la facilité d'utilisation des divers Modèles et scènes et l'intégration d'éléments personnalisés via la bibliothèque de médias/stock, en concluant par une démonstration du redimensionnement des formats et des exportations pour différentes plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo percutante de 45 secondes spécifiquement pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les agences digitales, illustrant comment générer rapidement des 'vidéos pour les réseaux sociaux' résumant les rapports de campagne hebdomadaires. Le style visuel exige une esthétique rapide, vibrante et moderne avec des coupes rapides et un texte percutant à l'écran, soutenu par une voix off énergique. Cette vidéo marketing professionnelle doit tirer parti de la génération de voix off pour un audio soigné et montrer la flexibilité du redimensionnement des formats et des exportations pour s'adapter aux différentes plateformes sociales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport de Campagne

Créez facilement des vidéos de rapport de campagne convaincantes, transformant les données en récits visuels engageants pour les parties prenantes.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Point de Départ
Utilisez notre fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script pour transformer instantanément les données de votre rapport de campagne en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu de Campagne
Personnalisez votre vidéo avec des données et des visuels spécifiques, en augmentant l'engagement grâce à l'intégration d'un présentateur virtuel professionnel utilisant nos Avatars AI.
3
Step 3
Appliquez un Branding Professionnel
Maintenez une image de marque cohérente tout au long de votre vidéo de rapport en utilisant des contrôles de Branding dédiés (logo, couleurs) pour personnaliser son apparence.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Générez et partagez vos vidéos marketing professionnelles complètes, en utilisant le redimensionnement des formats et les exportations pour un visionnage optimal sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès dans les Rapports

.

Présentez visuellement les histoires de réussite des clients dans vos rapports en utilisant des vidéos AI engageantes pour démontrer l'impact.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo avec l'AI ?

HeyGen utilise des capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script et des avatars AI réalistes pour transformer vos idées en vidéos marketing professionnelles de manière efficace. Ce créateur de vidéos AI simplifie la production, réduisant le besoin de montage vidéo complexe.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour mes vidéos de rapport ?

HeyGen offre des contrôles de Branding complets, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque spécifiques et vos polices personnalisées dans vos modèles de vidéos de rapport. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise pour des vidéos marketing professionnelles.

Puis-je convertir mon script existant en vidéo avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose un flux de travail sans couture de script-à-vidéo, vous permettant d'entrer votre texte et de générer instantanément un contenu vidéo engageant. Vous pouvez ensuite l'améliorer davantage avec notre éditeur glisser-déposer, des sous-titres et de la musique.

HeyGen propose-t-il des modèles pour différents types de vidéos de rapport ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos de rapport et de modèles de vidéos générales conçus pour divers besoins, y compris le créateur de vidéos de rapport de campagne et le créateur de vidéos de rapport marketing. Ces modèles vous aident à créer rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux et des vidéos marketing professionnelles convaincantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo