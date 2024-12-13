Créez une vidéo convaincante de 90 secondes destinée aux responsables marketing et aux analystes de données, expliquant succinctement la performance de la campagne du T3 en utilisant le 'créateur de vidéos de rapport de campagne' de HeyGen. Le style visuel doit être professionnel et épuré, incorporant des animations de type infographique pour la visualisation des données, complétées par une voix off confiante et claire. Utilisez des avatars AI pour présenter les indicateurs clés, en tirant parti des Modèles et scènes pour une narration structurée et de la génération de voix off pour un audio cohérent.

