Produisez sans effort des vidéos récapitulatives de campagnes marquantes avec des modèles et des scènes personnalisables, optimisés pour le partage sur les réseaux sociaux.

Crée une vidéo récapitulative convaincante de 60 secondes pour les parties prenantes internes et la direction de l'entreprise, montrant le succès de tes dernières campagnes de marketing. Utilise un style visuel animé et professionnel, avec des transitions dynamiques et une piste audio festive. Profite des nombreuses Modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement les indicateurs clés et des visuels percutants, facilitant le partage de tes réussites.
Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne le créateur de vidéos récapitulatives de campagnes

Créez sans effort des vidéos récapitulatives de campagnes marquantes avec les outils intuitifs de HeyGen, transformant vos moments forts en contenu partageable.

1
Step 1
Choisis un modèle ou commence un nouveau
Commencez votre résumé vidéo de campagne en sélectionnant parmi notre large gamme de modèles entièrement personnalisables, ou commencez à partir de zéro avec une toile vierge pour donner vie à votre vision.
2
Step 2
Augmente les actifs de ta campagne
Intégrez facilement les vidéos, images et fichiers audio de votre campagne. Notre puissante bibliothèque multimédia prend en charge tout votre contenu, en facilitant l'organisation et l'intégration.
3
Step 3
Améliore ta vidéo avec des outils de montage
Perfectionnez votre résumé avec des outils d'édition avancés. Ajoutez des animations de texte dynamiques, des transitions fluides et une musique de fond immersive pour raconter efficacement l'histoire de votre campagne.
4
Step 4
Exporte et partage ton résumé
Une fois que votre vidéo récapitulative de campagne est parfaite, exportez-la dans différents formats et proportions d'aspect optimisés pour des plateformes telles que YouTube, TikTok ou Instagram, et partagez votre succès.

Cas d'utilisation

HeyGen simplifie la création de vidéos récapitulatives de campagnes attrayantes. Notre créateur de vidéos IA transforme sans effort les moments forts de la campagne en résumés captivants à partager facilement.

Résumés des Campagnes Internes

.

Summarize internal training campaigns and initiatives, creating AI-powered recaps that boost engagement and knowledge retention for your team.

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos récapitulatives attrayantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos récapitulatives attrayantes avec son créateur de vidéos en ligne intuitif. Utilisez nos modèles entièrement personnalisables et les capacités d'intelligence artificielle pour transformer vos scripts en histoires visuelles dynamiques, rendant la création de vidéos complexes simple et très créative.

HeyGen propose-t-il des modèles pour différents types de vidéos récapitulatives ?

Oui, HeyGen propose une bibliothèque variée de modèles de vidéos récapitulatives entièrement personnalisables conçus pour tout, des campagnes de marketing aux résumés d'événements. Adaptez facilement ces modèles avec vos propres médias, marque et animations de texte pour créer une vidéo remarquable et unique qui résonnera avec votre public.

Quels outils d'édition IA HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos récapitulatives ?

HeyGen intègre des outils d'édition puissants avec IA pour accélérer la création de vos vidéos récapitulatives, y compris des avatars IA et une conversion intelligente de texte en vidéo. Améliorez votre narration avec des sous-titres automatiques, des animations de texte dynamiques et des voix off professionnelles pour produire un produit fini soigné et créatif.

Quelles optimisations sur les réseaux sociaux sont disponibles pour les vidéos récapitulatives avec HeyGen ?

HeyGen offre des optimisations essentielles pour les réseaux sociaux, te permettant d'ajuster facilement les proportions d'aspect pour des plateformes telles que YouTube et TikTok. Cela garantit que tes vidéos créatives soient parfaitement formatées et prêtes à être partagées, maximisant leur impact et leur portée d'audience sur divers canaux.

