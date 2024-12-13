Votre Créateur de Vidéos de Présentation de Campagne pour des Idées Gagnantes

Créez des vidéos de présentation professionnelles en utilisant des avatars AI, transformant vos idées en histoires visuelles convaincantes sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de présentation dynamique de 45 secondes pour le nouveau concept d'une équipe marketing, destinée aux parties prenantes exécutives. La vidéo doit utiliser un style visuel énergique avec une musique contemporaine, en exploitant les capacités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen pour articuler clairement la vision.
Exemple de Prompt 2
Produisez une mise à jour concise de 30 secondes sur le créateur de présentations vidéo pour les membres de l'équipe interne, avec un avatar AI amical mais professionnel. Le style visuel doit être clair et informatif, complété par un audio direct, avec les sous-titres/captions de HeyGen garantissant que tous les points clés sont compris.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo professionnelle soignée de 90 secondes pour des clients potentiels envisageant un nouveau service. Cette vidéo doit inspirer confiance avec un style visuel orienté solution et une musique de fond calme, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des formats pour raconter une histoire collaborative convaincante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation de Campagne

Créez sans effort des vidéos de présentation de campagne captivantes qui captivent votre audience et communiquent votre vision avec clarté et impact professionnels.

1
Step 1
Créez Votre Présentation à partir d'un Script
Commencez par convertir votre script de présentation de campagne en contenu vidéo engageant en utilisant la fonctionnalité avancée de conversion de texte en vidéo. Cela pose les bases de votre présentation dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez le professionnalisme et l'attrait visuel de votre vidéo en sélectionnant un avatar AI réaliste pour présenter votre message. Cela ajoute une touche humaine sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Soignés
Assurez-vous que votre message est accessible et percutant en générant et en ajoutant automatiquement des sous-titres précis. Cette fonctionnalité améliore la compréhension et élargit la portée de votre audience pour une vidéo professionnelle.
4
Step 4
Exportez pour les Présentations aux Investisseurs
Finalisez votre vidéo de présentation de campagne et exportez-la dans le format et le ratio d'aspect optimaux. Préparez-la pour des présentations percutantes aux investisseurs ou sur toute plateforme, prête à faire forte impression.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Pitchs d'Investissement Inspirants

Créez des vidéos AI puissantes et motivantes pour inspirer et persuader les investisseurs et parties prenantes potentiels, rendant votre présentation inoubliable.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de ma vidéo de présentation ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI qui simplifie la création de vidéos de présentation professionnelles. Utilisez des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour créer rapidement des présentations convaincantes.

HeyGen propose-t-il des modèles pour les présentations vidéo ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles et de scènes conçus professionnellement pour lancer vos présentations vidéo. Cela permet une création de contenu rapide et une narration vidéo collaborative.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur efficace de vidéos de présentation de campagne ?

HeyGen utilise une AI avancée pour produire des vidéos de haute qualité et professionnelles. Avec des avatars réalistes et la génération de voix off, vous pouvez créer un contenu engageant pour des présentations de campagne et d'investissement percutantes.

Puis-je générer des vidéos professionnelles avec AI en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos AI qui vous permet de transformer des scripts en vidéos soignées avec des avatars AI et des sous-titres automatisés. Cela garantit que vos présentations vidéo sont toujours de qualité diffusion.

