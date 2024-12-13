Créez une vidéo de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, conçue pour annoncer leur 'campagne du mois' avec une touche professionnelle. Le style visuel doit être dynamique et moderne, utilisant des couleurs vives et des transitions fluides, complété par une musique de fond inspirante et énergique. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement le récit visuel et sa fonctionnalité de "Génération de voix off" pour délivrer un message clair et enthousiaste sur les avantages de la campagne, positionnant HeyGen comme le créateur ultime de "vidéos marketing".

Générer une Vidéo