Créez une vidéo de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, conçue pour annoncer leur 'campagne du mois' avec une touche professionnelle. Le style visuel doit être dynamique et moderne, utilisant des couleurs vives et des transitions fluides, complété par une musique de fond inspirante et énergique. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement le récit visuel et sa fonctionnalité de "Génération de voix off" pour délivrer un message clair et enthousiaste sur les avantages de la campagne, positionnant HeyGen comme le créateur ultime de "vidéos marketing".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une pièce dynamique de 45 secondes, destinée aux marketeurs e-commerce et aux gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant la création sans effort de "contenu pour les réseaux sociaux" engageant pour le lancement d'un nouveau produit. Visuellement, elle doit être rapide et vibrante, présentant des coupes rapides du produit en utilisation, accompagnées d'une musique contemporaine et tendance. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés de manière engageante et la capacité de "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer rapidement le texte marketing en une histoire visuelle captivante, mettant en avant HeyGen comme un puissant "créateur de vidéos AI".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour les entreprises SaaS et les créateurs de contenu éducatif, transformant un concept complexe en une "vidéo explicative animée" facilement compréhensible. Le style visuel doit être propre, clair et amical, employant des animations et des graphiques simples, accompagnés d'une voix AI accessible et professionnelle. Intégrez la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour des visuels pertinents et utilisez les "Sous-titres/légendes" pour assurer l'accessibilité et renforcer les points clés, démontrant HeyGen comme un outil de création vidéo polyvalent.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo courte et percutante de 30 secondes pour les commerces de détail et les boutiques en ligne, annonçant une vente flash ou une promotion saisonnière comme une "vidéo promotionnelle" rapide. L'esthétique visuelle doit être accrocheuse et énergique, utilisant des superpositions de texte audacieuses et des images festives, accompagnées d'une musique entraînante et captivante. Employez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une production rapide et sa fonctionnalité de "Redimensionnement & exportation des formats" pour garantir que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes de réseaux sociaux, mettant en avant l'efficacité de HeyGen en tant que "créateur de vidéos" pour toutes vos campagnes urgentes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de la Campagne du Mois

Produisez sans effort des vidéos marketing de haute qualité et engageantes pour vos campagnes en utilisant une AI avancée et des outils intuitifs, amplifiant votre message mensuel.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par rédiger le script de votre vidéo de campagne ou choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos professionnels pour lancer votre projet. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer le texte en scènes dynamiques.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI et des Médias
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant un "avatar AI" diversifié pour présenter votre message. Vous pouvez également enrichir vos scènes avec des séquences de stock pertinentes, des images ou vos propres téléchargements de médias.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Appliquez le Branding
Améliorez votre vidéo de campagne avec des voix off réalistes en utilisant la "Génération de voix off" dans plusieurs langues. Appliquez l'identité unique de votre marque en incorporant votre logo, vos couleurs spécifiques et vos polices via les contrôles de marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Marketing
Finalisez vos "vidéos marketing" convaincantes en révisant le contenu et en effectuant les derniers ajustements. Utilisez les fonctionnalités de "Redimensionnement & exportation des formats" de la plateforme pour préparer votre vidéo à être partagée immédiatement sur diverses plateformes, engageant efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Clients

Transformez les témoignages clients en vidéos AI convaincantes, renforçant la confiance et la crédibilité pour votre campagne du mois.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing avec des outils créatifs ?

HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de "modèles de vidéos" professionnels et "avatars AI" qui permettent aux utilisateurs de créer rapidement des "vidéos promotionnelles" et du "contenu pour les réseaux sociaux" engageants. Son interface intuitive simplifie le processus d'"outil de création vidéo" pour des "vidéos marketing" percutantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen utilise des "avatars AI" avancés et des "voix off AI" pour transformer des scripts en vidéos de haute qualité, rationalisant la production de contenu. Ce processus d'"automatisation de création vidéo" permet de gagner du temps et des ressources, en faisant un puissant "outil de création vidéo" pour divers besoins d'entreprise.

HeyGen peut-il aider à créer des démonstrations de produits e-commerce convaincantes ou des vidéos explicatives animées ?

Absolument, HeyGen est idéal pour produire des "démonstrations de produits e-commerce" dynamiques et des "vidéos explicatives animées". Les utilisateurs peuvent facilement intégrer des "séquences et photos de stock", utiliser les capacités de "texte en vidéo à partir de script", et ajouter la "génération de voix off" pour transmettre efficacement les caractéristiques des produits ou des concepts complexes.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation spécifique à la marque pour les vidéos ?

Oui, HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes, permettant aux utilisateurs d'incorporer leurs propres logos, couleurs de marque et médias dans les vidéos. Cela garantit que chaque vidéo créée maintient une identité de marque cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes.

