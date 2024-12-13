Générateur de Vidéos de Lancement de Campagne : Créez des Campagnes Époustouflantes

Boostez vos lancements de produits avec un générateur de vidéos AI. Créez rapidement des vidéos conformes à votre marque en utilisant Text-to-video from script.

Créez une vidéo de lancement de produit de 45 secondes ciblant les responsables marketing, mettant en avant un style visuel élégant et moderne avec une voix off énergique et professionnelle. La vidéo doit souligner les caractéristiques clés d'un nouveau logiciel et exploiter les "Templates & scenes" étendus de HeyGen pour établir rapidement une esthétique conforme à la marque pour des campagnes de lancement de produit efficaces.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing AI dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, avec une esthétique visuelle amicale et dynamique complétée par une voix claire et accessible. La vidéo doit présenter un nouveau service en utilisant un "avatar AI" convaincant pour se connecter directement avec le public et expliquer les avantages, optimisant pour un délai d'exécution rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo publicitaire rapide de 20 secondes destinée aux marques de commerce électronique, utilisant un style visuel rapide et frappant avec des superpositions de texte audacieuses et une voix urgente et persuasive. Cette courte vidéo de lancement de campagne doit transmettre efficacement une vente flash, en exploitant la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour une génération de contenu rapide et les "Sous-titres/captions" pour une portée maximale.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les équipes de communication d'entreprise, adoptant un style visuel autoritaire et épuré avec une voix confiante et articulée pour annoncer une nouvelle initiative de l'entreprise. Ce résultat de qualité studio doit faire un usage intensif de la "Media library/stock support" de HeyGen pour des séquences de fond de haute qualité et de la "Voiceover generation" pour une narration soignée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Lancement de Campagne

Produisez rapidement des vidéos conformes à votre marque et de qualité studio pour vos campagnes de lancement de produit, transformant le texte en visuels dynamiques avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script
Saisissez votre message de campagne dans notre éditeur intuitif. Notre capacité Text-to-video from script vous permet de transformer instantanément votre texte en contenu vidéo captivant.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle de Marque
Choisissez parmi notre collection diversifiée de Templates & scenes spécialement conçus pour les campagnes de lancement de produit. Personnalisez les éléments pour vous assurer que votre vidéo est parfaitement conforme à votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Utilisez notre génération de voix off avancée pour sélectionner parmi une gamme de voix naturelles, correspondant parfaitement au ton de votre vidéo de produit pour un message percutant.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre sortie de qualité studio et exportez votre vidéo de campagne. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour optimiser votre contenu pour toute plateforme de médias sociaux ou publicitaire.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Vos Clients

.

Exploitez des vidéos générées par AI convaincantes pour mettre en avant le succès de vos clients, renforçant la confiance pendant votre campagne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de mes vidéos de lancement de campagne ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, permettant un délai d'exécution rapide pour des vidéos de lancement de campagne convaincantes. Utilisez nos avatars AI et capacités de text-to-video pour produire rapidement du contenu de haute qualité pour vos initiatives.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos conformes à la marque avec un contrôle créatif ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, y compris des logos et couleurs personnalisés, ainsi qu'une vaste bibliothèque de modèles de marque. Cela garantit que vos vidéos publicitaires maintiennent une qualité de sortie studio avec des visuels cinématographiques, parfaitement alignés avec l'identité de votre marque pour des vidéos véritablement conformes à la marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création efficace de contenu vidéo ?

HeyGen propose une fonctionnalité robuste de text-to-video, couplée à un générateur de voix AI avancé, vous permettant de transformer des scripts en récits captivants. De plus, les sous-titres/captions automatiques améliorent l'accessibilité pour tous vos besoins de création vidéo.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de produit efficaces pour les campagnes de lancement ?

Oui, HeyGen est conçu pour accélérer les campagnes de lancement de produit en générant efficacement des vidéos de produit percutantes et des vidéos explicatives. Exploitez nos outils de marketing vidéo AI pour produire un contenu visuel convaincant qui résonne avec votre public et stimule l'engagement.

