Générateur de Vidéos de Lancement de Campagne : Créez des Campagnes Époustouflantes
Boostez vos lancements de produits avec un générateur de vidéos AI. Créez rapidement des vidéos conformes à votre marque en utilisant Text-to-video from script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing AI dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, avec une esthétique visuelle amicale et dynamique complétée par une voix claire et accessible. La vidéo doit présenter un nouveau service en utilisant un "avatar AI" convaincant pour se connecter directement avec le public et expliquer les avantages, optimisant pour un délai d'exécution rapide.
Produisez une vidéo publicitaire rapide de 20 secondes destinée aux marques de commerce électronique, utilisant un style visuel rapide et frappant avec des superpositions de texte audacieuses et une voix urgente et persuasive. Cette courte vidéo de lancement de campagne doit transmettre efficacement une vente flash, en exploitant la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour une génération de contenu rapide et les "Sous-titres/captions" pour une portée maximale.
Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les équipes de communication d'entreprise, adoptant un style visuel autoritaire et épuré avec une voix confiante et articulée pour annoncer une nouvelle initiative de l'entreprise. Ce résultat de qualité studio doit faire un usage intensif de la "Media library/stock support" de HeyGen pour des séquences de fond de haute qualité et de la "Voiceover generation" pour une narration soignée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires percutantes pour vos campagnes de lancement de produit, stimulant un engagement client rapide.
Boostez l'Engagement sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement du contenu engageant pour les réseaux sociaux et des clips pour susciter l'engouement pour votre lancement de campagne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de mes vidéos de lancement de campagne ?
HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, permettant un délai d'exécution rapide pour des vidéos de lancement de campagne convaincantes. Utilisez nos avatars AI et capacités de text-to-video pour produire rapidement du contenu de haute qualité pour vos initiatives.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos conformes à la marque avec un contrôle créatif ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, y compris des logos et couleurs personnalisés, ainsi qu'une vaste bibliothèque de modèles de marque. Cela garantit que vos vidéos publicitaires maintiennent une qualité de sortie studio avec des visuels cinématographiques, parfaitement alignés avec l'identité de votre marque pour des vidéos véritablement conformes à la marque.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création efficace de contenu vidéo ?
HeyGen propose une fonctionnalité robuste de text-to-video, couplée à un générateur de voix AI avancé, vous permettant de transformer des scripts en récits captivants. De plus, les sous-titres/captions automatiques améliorent l'accessibilité pour tous vos besoins de création vidéo.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de produit efficaces pour les campagnes de lancement ?
Oui, HeyGen est conçu pour accélérer les campagnes de lancement de produit en générant efficacement des vidéos de produit percutantes et des vidéos explicatives. Exploitez nos outils de marketing vidéo AI pour produire un contenu visuel convaincant qui résonne avec votre public et stimule l'engagement.