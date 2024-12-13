Créateur de Vidéos de Campagne Publicitaire : Créez des Publicités Gagnantes Rapidement
Créez des publicités convaincantes pour les réseaux sociaux et des vidéos de produits en quelques minutes en utilisant de puissants Avatars AI pour stimuler l'engagement.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une publicité de 30 secondes pour des "vidéos de produits" destinée aux marques de commerce électronique, avec une esthétique propre et professionnelle et une voix off informative, mettant en avant un "appel à l'action" clair. Les capacités de "Texte en vidéo à partir de script" et de "Génération de voix off" de HeyGen seraient essentielles pour élaborer le message précis et le diffuser en douceur.
Développez une publicité vidéo personnalisée sophistiquée de 20 secondes pour les marques cherchant une campagne soignée, en utilisant des visuels engageants, des éléments de marque personnalisés et une musique de fond sophistiquée. Ce concept de "création de publicités vidéo" peut tirer parti des "Avatars AI" de HeyGen pour présenter les messages clés avec une touche humaine et du "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" pour des visuels de haute qualité, garantissant une image de marque cohérente.
Imaginez une publicité animée dynamique de 10 secondes pour les agences et les créateurs de contenu, caractérisée par des animations ludiques et visuellement entraînantes et un jingle accrocheur. Ce concept de "vidéos marketing" repose sur un impact rapide, utilisant efficacement les "Modèles & scènes" de HeyGen pour générer des mises en page animées diversifiées et des "Sous-titres/légendes" pour atteindre un maximum d'audience sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez rapidement des vidéos publicitaires percutantes qui génèrent des résultats en utilisant l'AI, parfaites pour toute campagne.
Vidéos Publicitaires Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires convaincantes pour les réseaux sociaux et des clips pour capter l'attention du public et élargir votre portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires convaincantes ?
Le créateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen vous permet de créer rapidement et efficacement des vidéos marketing convaincantes. Profitez de ses outils AI intuitifs, y compris le texte en vidéo à partir de script et les Avatars AI réalistes, pour produire des vidéos de campagne dynamiques qui captent l'attention sans effort.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires personnalisées avec des Avatars AI uniques ?
Absolument ! HeyGen permet une personnalisation étendue de votre marque dans vos vidéos publicitaires en intégrant des Avatars AI réalistes. Cela aide à créer des vidéos de campagne personnalisées, améliorant l'engagement et la mémorisation de la marque pour vos publicités sur les réseaux sociaux et vos vidéos de produits.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création efficace de vidéos publicitaires ?
HeyGen simplifie votre flux de travail de création de vidéos publicitaires avec un éditeur glisser-déposer robuste et une large gamme de modèles vidéo professionnels. Vous pouvez facilement ajouter des animations, des séquences stock et personnaliser des scènes pour créer des vidéos publicitaires gagnantes pour diverses plateformes sociales.
HeyGen prend-il en charge la production de divers formats de vidéos publicitaires ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires polyvalent conçu pour prendre en charge une gamme de vidéos publicitaires, des vidéos de produits engageantes au contenu vidéo UGC dynamique. Intégrez facilement des appels à l'action clairs et créez des vidéos publicitaires percutantes adaptées à toute campagne marketing.