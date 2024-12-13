Imaginez créer une superbe présentation de calligraphie de 30 secondes pour votre Instagram, conçue pour les artistes en herbe et les graphistes. Visuellement, la vidéo devrait présenter des animations de texte élégantes et fluides avec une musique instrumentale apaisante, mettant en valeur la danse délicate de l'encre sur le papier. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer vos citations artistiques et incluez une génération de voix off douce pour narrer la beauté de chaque trait.

