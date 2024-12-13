Le Générateur de Scripts de Centre d'Appels AI Booste les Ventes

Créez des scripts de vente puissants et personnalisés pour augmenter les conversions et simplifier la formation de votre équipe de vente en utilisant la génération de voix off réaliste.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels de la vente individuels, illustrant le pouvoir des scripts de vente personnalisés et comment une personnalisation efficace peut transformer les interactions avec les clients. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant et inspirant avec une musique de fond entraînante, en se concentrant sur des histoires de réussite. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir de scripts pour produire rapidement divers exemples de dialogues réussis et sur mesure.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes destinée aux formateurs en service client et aux responsables des opérations, démontrant la facilité de génération de scripts dynamiques à l'aide d'un générateur de scripts AI avec des modèles de scripts préconstruits. L'esthétique visuelle doit être propre, amicale et informative, avec une voix off calme et rassurante. Employez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les avantages d'une formation simplifiée et d'une communication cohérente au sein des équipes de service client.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo tutorielle rapide de 50 secondes pour les SDR et les équipes de développement commercial B2B, mettant en avant des stratégies pour qualifier efficacement les prospects à l'aide d'un outil de scripts dynamiques pour les appels à froid. La présentation visuelle doit être énergique et orientée vers la solution, avec des coupes rapides et un design sonore percutant, renforçant les professionnels de la vente. Améliorez l'accessibilité et la compréhension en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour le texte et les dialogues critiques à l'écran.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Scripts de Centre d'Appels

Simplifiez la formation de votre centre d'appels et la communication des agents en transformant des scripts prêts à l'emploi en contenu vidéo engageant avec la plateforme AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Script
Développez une communication efficace pour votre équipe, comme un script de vente, un guide de service client, ou une introduction à l'appel à froid. Ce texte méticuleusement élaboré est l'entrée fondamentale pour votre vidéo.
2
Step 2
Générez des Voix Off
Saisissez votre script de centre d'appels préparé dans l'éditeur de texte de HeyGen. Exploitez notre génération avancée de voix off pour transformer votre texte en discours naturel pour votre vidéo, créant des scripts dynamiques au format auditif.
3
Step 3
Sélectionnez un Avatar AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI approprié pour représenter votre marque ou délivrer des messages spécifiques dans votre formation de centre d'appels. Cela permet une personnalisation visuelle et une cohérence.
4
Step 4
Ajoutez des Sous-titres et Affinez
Assurez une clarté et une accessibilité maximales en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions à votre vidéo. Révisez et affinez votre création pour délivrer des messages clairs et cohérents qui peuvent aider à augmenter les conversions.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Produisez rapidement du contenu vidéo captivant pour la prospection commerciale ou des démonstrations internes de pratique de scripts, rendant la communication plus dynamique et personnalisée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il efficacement mes scripts de vente ?

HeyGen transforme vos scripts de vente existants en contenu vidéo dynamique en utilisant des avatars AI et la génération de voix off. Cela vous permet de présenter des scripts de vente personnalisés dans un format engageant, améliorant directement vos efforts de communication et de prospection.

HeyGen peut-il aider à créer des scripts de vente personnalisés pour la vidéo ?

Bien que HeyGen ne génère pas le texte du script lui-même, il vous permet de transformer vos scripts de vente personnalisés en vidéos captivantes. Vous pouvez personnaliser les avatars AI, les voix, et utiliser divers modèles et scènes pour adapter le message spécifique de chaque script pour un impact maximal et augmenter les conversions.

Quels avantages HeyGen offre-t-il aux équipes de service client utilisant des scripts ?

HeyGen renforce les équipes de service client en convertissant leurs scripts de centre d'appels optimisés en modules de formation vidéo engageants ou en communication interne. Utilisez des avatars AI et une génération de voix off diversifiée pour transmettre des instructions de manière claire et cohérente, améliorant ainsi la préparation de l'équipe.

HeyGen améliore-t-il les taux de conversion grâce à la vidéo ?

Oui, HeyGen aide à augmenter les conversions en permettant la transformation rapide de vos scripts de vente en contenu vidéo de qualité professionnelle. Avec la transformation de texte en vidéo à partir de scripts, des avatars AI, et des contrôles de marque, vous pouvez rapidement produire du matériel engageant qui résonne avec les prospects et aide à qualifier les leads plus efficacement.

