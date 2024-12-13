Votre Créateur de Vidéos Éducatives de Calcul pour des Leçons Engagées

Créez facilement des leçons de calcul engageantes, simplifiant les concepts complexes avec la génération de voix off alimentée par l'IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une leçon vidéo de mathématiques de 45 secondes pour les étudiants universitaires étudiant le calcul multivariable, en démontrant une explication étape par étape de la différenciation partielle avec une application concrète. Le style visuel doit être propre et professionnel, avec des modèles interactifs et des processus animés qui mettent en évidence chaque étape de la solution, améliorés par les sous-titres de HeyGen pour une meilleure accessibilité et rétention. L'audio doit être une narration AI claire et concise.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo éducative de 30 secondes comparant la règle de la chaîne et la règle du produit pour les lycéens avancés. La vidéo doit adopter une expérience d'apprentissage visuel engageante avec des coupes rapides, des animations en écran partagé, et mettre en évidence les différences clés en utilisant un avatar AI amical et expressif de HeyGen pour présenter l'information. Le ton doit être informatif mais énergique, gardant le public captivé avec des visuels dynamiques.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative de 15 secondes pour un conseil rapide sur le calcul intégral par parties, ciblant les étudiants universitaires ayant besoin d'une révision rapide. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour convertir rapidement un script concis en une vidéo visuellement percutante avec des superpositions de texte audacieuses, des animations minimales mais percutantes, et une voix off AI directe. Cette vidéo doit servir de rappel visuel immédiat pour la préparation aux examens.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives de Calcul

Créez facilement des leçons vidéo de calcul professionnelles et étape par étape avec l'IA, transformant des concepts complexes en explications visuelles engageantes et compréhensibles pour les étudiants et les enseignants.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu de Calcul
Commencez par utiliser la fonctionnalité "Téléchargez Votre Problème" pour entrer votre problème de calcul ou votre script. La plateforme utilise ensuite la technologie "Texte à vidéo à partir de script" pour préparer votre contenu à la création vidéo.
2
Step 2
Générez des Visuels et une Narration AI
Exploitez l'IA pour créer automatiquement des "visualisations mathématiques" convaincantes pour chaque étape. Améliorez votre vidéo avec une "génération de voix off" au son naturel pour guider les apprenants à travers la solution.
3
Step 3
Personnalisez avec des Modèles et des Sous-titres
Affinez l'esthétique de votre vidéo en appliquant des "modèles vidéo" conçus professionnellement. Assurez l'accessibilité et la clarté en ajoutant facilement des "sous-titres/captions" à votre contenu éducatif.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Éducative
Finalisez votre projet de "créateur de vidéos éducatives" de haute qualité. Utilisez le "redimensionnement et exportation de rapport d'aspect" pour préparer votre leçon pour un visionnage optimal sur n'importe quelle plateforme, puis téléchargez et partagez.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes de Calcul

Transformez des théories de calcul difficiles en contenu vidéo facilement compréhensible, rendant les concepts mathématiques avancés accessibles et clairs pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives de mathématiques ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer facilement des leçons vidéo de mathématiques claires et étape par étape. Notre Générateur de Vidéos Mathématiques AI simplifie les concepts complexes en transformant automatiquement votre contenu en expériences d'apprentissage visuel engageantes, complètes avec génération de voix off AI et visualisations mathématiques.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen fournit un moteur créatif puissant avec des modèles vidéo riches et des éléments animés pour rendre vos vidéos explicatives dynamiques. Vous pouvez facilement mettre en évidence les étapes clés, ajouter des textes animés, et transformer du texte en vidéo, offrant des expériences d'apprentissage visuel engageantes dans un style d'animation tableau blanc.

HeyGen peut-il générer des vidéos avec des voix off et des sous-titres alimentés par l'IA automatiquement ?

Absolument, HeyGen excelle dans la génération de vidéos alimentées par l'IA, offrant une narration AI au son naturel et des sous-titres/captions automatiques. Notre plateforme utilise des capacités de texte à vidéo à partir de script pour simplifier la production de vidéos éducatives professionnelles, assurant accessibilité et clarté.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos éducatives de calcul avec des visualisations avancées ?

HeyGen est un créateur idéal de vidéos éducatives de calcul, vous permettant de visualiser facilement des équations complexes et des processus animés. Notre plateforme aide les enseignants et les étudiants à simplifier les concepts de calcul en leçons vidéo engageantes grâce à des visualisations mathématiques dynamiques.

