Créateur de Vidéos Promo pour Café : Créez des Vidéos Engagantes avec l'AI

Créez facilement des vidéos professionnelles et engageantes pour les réseaux sociaux de votre café en utilisant des modèles et des scènes personnalisables.

Créez une vidéo marketing convaincante de 90 secondes destinée aux propriétaires de cafés occupés et aux marketeurs de petites entreprises, démontrant comment créer rapidement une vidéo promo de café engageante en utilisant les capacités de l'éditeur vidéo AI de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et rythmé, mettant en avant l'esthétique moderne des cafés, accompagné d'une voix off énergique et professionnelle générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, expliquant le processus de production simplifié.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promo nette de 60 secondes pour les chaînes de cafés et les agences de marketing, montrant comment maintenir des contrôles de branding cohérents. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assurer la cohérence de la marque, avec une piste sonore de fond moderne et subtile. La vidéo doit également illustrer comment le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect peuvent optimiser la vidéo promo pour diverses plateformes sans compromettre la qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les nouveaux propriétaires de cafés, en mettant l'accent sur l'accessibilité et l'engagement. Utilisez des visuels vibrants et rapides de la préparation du café et de l'interaction avec les clients issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associés à une piste audio populaire et tendance. Intégrez des sous-titres personnalisés clairs pour assurer une portée et une compréhension maximales, montrant à quel point la création de vidéos est facile.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle de 2 minutes conçue pour les franchises de cafés ou les écoles culinaires, racontant l'histoire unique derrière leur café. Cette vidéo devrait présenter un avatar AI amical agissant comme un barista ou un fondateur virtuel, délivrant sans effort un script développé via la fonctionnalité de texte à vidéo. Le style visuel et audio doit être chaleureux et accueillant, utilisant des sons ambiants doux de café et mettant en avant les expressions réalistes de l'avatar AI pour créer une vidéo marketing personnalisée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo pour Café

Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes pour votre café, attirant plus de clients et mettant en valeur votre ambiance et vos offres uniques.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo visuellement attrayant conçu pour les vidéos marketing afin de poser les bases de votre promo de café.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Utilisez l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour intégrer facilement les images et vidéos spécifiques de votre café, ou choisissez parmi la vaste bibliothèque de médias/stock.
3
Step 3
Appliquez une Voix Off Professionnelle
Intégrez une génération de voix off engageante pour raconter l'histoire unique de votre café et capter efficacement l'attention de votre audience.
4
Step 4
Exportez et Publiez
Revoyez votre vidéo promo de café, puis exportez-la facilement avec un redimensionnement optimal du format d'aspect pour diverses plateformes, prête à être partagée sur vos réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Expériences Clients

Transformez les témoignages clients et les expériences positives en vidéos AI convaincantes, renforçant la confiance et attirant de nouveaux clients dans votre café.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos en utilisant son éditeur vidéo AI avancé. Vous pouvez transformer facilement un texte en vidéo à partir d'un script, permettant une création rapide et facile de vidéos sans avoir besoin de compétences complexes en tournage ou montage. Cet outil de création de vidéos en ligne permet aux utilisateurs de produire du contenu de haute qualité de manière efficace.

Puis-je maintenir l'identité de ma marque en utilisant HeyGen pour des vidéos marketing ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour s'assurer que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez personnaliser les modèles de vidéos avec votre logo et vos couleurs de marque, rendant chaque contenu unique. Cela permet une représentation professionnelle et cohérente de la marque à travers toutes vos campagnes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la portée mondiale des vidéos ?

HeyGen améliore considérablement l'accessibilité et la portée des vidéos grâce à ses fonctionnalités complètes. Il propose une génération de voix off fluide dans plusieurs langues, ainsi que des sous-titres/captions automatiques, garantissant que votre message touche un public plus large. Ces outils sont essentiels pour engager des spectateurs diversifiés sur les réseaux sociaux et au-delà.

HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne adapté à différents types de contenu promotionnel ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos en ligne incroyablement polyvalent, idéal pour créer divers types de vidéos promotionnelles. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles de vidéos facilitent la création de contenu engageant, des vidéos explicatives aux vidéos promo spécifiques pour les cafés. HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos marketing professionnelles.

