Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un tutoriel vidéo de 60 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité de produit pour les nouveaux utilisateurs. Cette vidéo pédagogique, destinée aux chefs de produit ou aux départements de formation, doit utiliser une esthétique visuelle simple et épurée avec une voix off calme et informative. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer automatiquement la vidéo, en veillant à ce que toutes les étapes clés soient couvertes avec des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Que diriez-vous d'une vidéo AI dynamique de 30 secondes conçue pour les équipes marketing afin de stimuler l'engagement client avec des mises à jour de produits ? Cette vidéo dynamique doit comporter une voix off entraînante et énergique sur des modèles et scènes visuellement attrayants, mettant en avant les nouvelles fonctionnalités. Soulignez la facilité d'utilisation des modèles et scènes de HeyGen et l'exploitation de sa vaste bibliothèque de médias/stock pour créer rapidement un contenu captivant.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de support client de 90 secondes conçue pour renforcer les relations avec les clients pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes de vente. Cette vidéo doit adopter un style visuel empathique et rassurant, accompagnée d'une voix off conversationnelle et utile, expliquant comment naviguer dans une requête de service courante. Mettez en avant la flexibilité de la plateforme HeyGen en mentionnant son redimensionnement d'aspect et ses exportations pour une distribution multi-plateforme, ainsi que sa génération robuste de voix off pour une communication claire.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Support Client

Élevez votre support client avec des tutoriels vidéo personnalisés alimentés par l'AI, conçus pour fournir des solutions instantanées et engageantes aux questions courantes des acheteurs.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer votre texte de support directement ou téléchargez un script préparé. Profitez de la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de HeyGen pour convertir instantanément vos mots en une vidéo de base pour vos besoins de support client.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Personnalisez l'apparence et la voix de l'avatar pour créer un porte-parole professionnel et relatable pour vos vidéos AI personnalisées.
3
Step 3
Améliorez avec le Branding
Intégrez l'identité de votre marque en appliquant des contrôles de branding personnalisés comme des logos et des couleurs. Cela garantit que vos tutoriels vidéo s'alignent parfaitement avec vos directives visuelles et renforcent la reconnaissance de la marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de support client terminée, exportez-la dans le format d'aspect souhaité. HeyGen offre des options pour un partage et une intégration sans faille, garantissant que vos vidéos AI atteignent efficacement vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets de Support Complexes

Clarifiez les fonctionnalités de produit complexes ou les processus de dépannage avec des vidéos générées par l'AI, rendant le contenu de support facilement accessible et compréhensible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de support client et l'engagement ?

HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos AI personnalisées pour le support client, renforçant les relations avec les clients grâce à une communication visuelle engageante. Notre générateur de vidéos alimenté par l'AI simplifie la création de tutoriels et de réponses utiles.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace ?

HeyGen propose un générateur de vidéos intuitif avec des avatars AI avancés et une bibliothèque de modèles vidéo professionnels. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en vidéos AI de haute qualité, complètes avec voix off et sous-titres, simplifiant la création de contenu.

Puis-je créer des vidéos AI personnalisées avec l'identité de ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet de créer des vidéos AI personnalisées tout en conservant l'identité unique de votre marque grâce à des contrôles de branding robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés. C'est parfait pour les efforts de marketing et de vente.

HeyGen prend-il en charge la création de tutoriels vidéo détaillés ?

Oui, HeyGen est idéal pour générer des tutoriels vidéo complets. Ses capacités de transformation de texte en vidéo, couplées à la génération automatique de sous-titres et de voix off, rendent la production de contenu d'apprentissage engageant et informatif simple.

