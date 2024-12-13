Créateur de Vidéos Immobilières : Préparez Visuellement les Acheteurs

Préparez les acheteurs potentiels sans effort avec des vidéos immobilières engageantes, utilisant une génération de voix off puissante pour des explications claires.

444/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo produit concise de 45 secondes pour les passionnés de technologie et les premiers adoptants, montrant comment se préparer à un lancement de produit à venir en mettant en avant les caractéristiques clés à rechercher. Utilisez un style visuel moderne et élégant avec des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante, en utilisant des avatars AI pour présenter l'information clairement et maintenir l'engagement de ce public spécifique.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo immobilière informative de 30 secondes destinée aux acheteurs immobiliers potentiels cherchant à comprendre le processus des vidéos de présentation de biens, de la première visite à la formulation d'une offre. Le style visuel et audio doit être professionnel et direct, présentant l'information via des superpositions de texte nettes à chaque étape, en utilisant efficacement des modèles et des scènes pour simplifier la création de contenu.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo percutante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, démontrant la puissance de la création de profils vidéo de persona d'acheteur détaillés pour améliorer les campagnes marketing. Les visuels doivent être dynamiques et centrés sur le business, avec une musique de fond énergique et une narration claire, avec le produit final optimisé grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exportations pour diverses plateformes de médias sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de préparation des acheteurs

Simplifiez la préparation des acheteurs avec des vidéos engageantes. Créez facilement des guides informatifs qui éduquent et responsabilisent les acheteurs potentiels pour une transaction fluide.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par sélectionner parmi une large gamme de modèles de vidéos conçus professionnellement pour le contenu éducatif. Cela fournit un point de départ structuré pour votre vidéo de préparation des acheteurs.
2
Step 2
Créez Votre Contenu Personnalisé
Saisissez votre script pour utiliser la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir du script, générant des scènes dynamiques. Rédigez des messages clairs qui fonctionnent comme des vidéos explicatives efficaces pour vos acheteurs potentiels.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Visuels Professionnels
Améliorez votre vidéo avec une narration réaliste en utilisant la génération de voix off. Intégrez des visuels convaincants, y compris des animations, pour rendre les informations complexes facilement compréhensibles.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo de préparation des acheteurs et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour la préparer pour diverses plateformes. Distribuez vos vidéos immobilières informatives sur les canaux pertinents pour atteindre les acheteurs potentiels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement de la Formation des Acheteurs

.

Améliorez la préparation des acheteurs grâce à des vidéos éducatives engageantes alimentées par l'AI, améliorant la compréhension et la rétention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives et des présentations de produits convaincantes ?

HeyGen vous permet de produire efficacement des "vidéos explicatives" et du contenu "Créateur de Vidéos de Produits" engageants. Utilisez nos divers "modèles de vidéos", personnalisez-les avec des "animations" uniques et des "médias de stock", et générez instantanément des vidéos de haute qualité à partir d'un simple script.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen le créateur de vidéos immobilières ultime pour présenter des propriétés ?

HeyGen est un puissant "créateur de vidéos immobilières" conçu pour attirer les "acheteurs potentiels". Créez facilement des "vidéos de présentation de biens" époustouflantes avec des avatars AI et des voix off professionnelles, améliorant la façon dont vous présentez les propriétés sur les "réseaux sociaux" et d'autres plateformes.

Puis-je personnaliser facilement mes vidéos pour cibler des personas d'acheteurs spécifiques avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet une "personnalisation" étendue pour adapter vos vidéos à toute exigence de "créateur de vidéos de persona d'acheteur". Nos outils intuitifs de "glisser-déposer" et notre "éditeur de vidéos" complet vous permettent de personnaliser chaque aspect, du branding au message, avec facilité.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour simplifier et améliorer la production vidéo ?

HeyGen utilise une AI avancée pour simplifier la création de vidéos, offrant des fonctionnalités comme la génération "texte-à-vidéo", des capacités de "voix off" réalistes, et des "avatars AI". Cela vous permet de créer rapidement des vidéos professionnelles, économisant du temps et des ressources sans compromettre la qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo