Créateur de Vidéos d'Insights Acheteurs : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Transformez les données brutes des acheteurs en vidéos dynamiques et de marque en utilisant des avatars AI pour communiquer clairement vos insights de marché.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo immobilière captivante de 45 secondes, ciblant les acheteurs de propriétés haut de gamme, qui offre une visite virtuelle d'une annonce exclusive, en utilisant un avatar AI pour présenter les caractéristiques clés avec une attitude amicale et experte, garantissant une expérience de visionnage sophistiquée et engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment un éditeur vidéo AI peut rapidement créer du contenu engageant, en utilisant un style visuel vibrant, une musique entraînante et des sous-titres dynamiques pour mettre en avant les messages clés et capter instantanément l'attention du public.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo persuasive de 50 secondes sur le branding d'entreprise pour les startups et les responsables de marque, en mettant l'accent sur la création d'une identité visuelle forte avec une esthétique moderne et élégante, en incorporant des graphiques personnalisés et une voix professionnelle, facilement réalisable en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Insights Acheteurs

Transformez sans effort vos recherches de marché et données d'acheteurs en récits vidéo captivants qui résonnent avec votre audience et guident vos décisions stratégiques.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Insights
Commencez par coller votre script d'insights acheteurs dans l'éditeur. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script transformera automatiquement votre texte en un récit visuel dynamique, posant les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour présenter vos insights acheteurs avec une touche humaine professionnelle et engageante. Cela aide à connecter vos données avec votre audience.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Personnalisez votre vidéo avec le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding intuitifs. Ajoutez des sous-titres dynamiques pour garantir que vos insights acheteurs critiques soient accessibles et compris par chaque spectateur.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo d'insights acheteurs et exportez-la dans divers formats d'aspect, optimisés pour différentes plateformes. Partagez facilement votre vidéo professionnellement conçue pour informer les parties prenantes et guider vos initiatives stratégiques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Clients

Convertissez les expériences positives des acheteurs en témoignages vidéo puissants, construisant la confiance et démontrant la valeur aux clients potentiels de manière efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?

HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo AI intuitif et un puissant créateur de vidéos, simplifiant la création de vidéos marketing professionnelles. Son interface conviviale et ses nombreux modèles rendent la production vidéo complexe accessible, améliorant vos efforts de branding.

Quelles capacités offre HeyGen pour créer des vidéos immobilières engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos immobilières captivantes, y compris des visites virtuelles, en utilisant des avatars AI et des voix off professionnelles. Vous pouvez intégrer un branding personnalisé et des médias riches pour présenter efficacement les propriétés, en s'appuyant sur les insights de marché.

HeyGen peut-il transformer du texte en vidéos professionnelles avec AI ?

Absolument, HeyGen est un puissant éditeur vidéo AI qui transforme vos scripts en vidéos professionnelles grâce à sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script. Il intègre des avatars AI et des sous-titres dynamiques pour donner vie à votre contenu efficacement, idéal pour divers démos vidéo.

Comment HeyGen aide-t-il à générer du contenu vidéo d'insights acheteurs ?

En tant que créateur de vidéos d'insights acheteurs de premier plan, HeyGen vous permet de créer rapidement du contenu vidéo convaincant pour les insights de marché et les vidéos sur les réseaux sociaux. Utilisez ses capacités d'insights alimentées par AI pour articuler des données complexes dans un format visuel engageant.

