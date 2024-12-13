Le Créateur Ultime de Vidéos Éducatives pour Acheteurs

Transformez des informations complexes en vidéos explicatives captivantes sans effort avec la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative engageante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, présentant les avantages d'un nouveau service en ligne. Cette vidéo doit avoir une esthétique visuelle dynamique et moderne et un avatar AI amical pour guider le récit, mettant en avant la puissance des avatars AI de HeyGen pour se connecter avec votre audience.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo éducative de 30 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs, fournissant un tutoriel rapide et étape par étape pour une fonctionnalité clé du logiciel. Le style visuel et audio doit être lumineux, concis et facile à suivre, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour une clarté et une accessibilité accrues.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de présentation de produit de 15 secondes pour les acheteurs en ligne sur les réseaux sociaux, mettant en avant les caractéristiques clés d'un nouveau produit. Cette vidéo doit avoir un style rapide, vibrant et visuellement attrayant, en incorporant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour capter l'attention immédiate.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives pour Acheteurs

Transformez sans effort votre contenu éducatif en vidéos éducatives captivantes pour acheteurs avec la plateforme intuitive de HeyGen, garantissant que votre audience saisit rapidement et efficacement des informations complexes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif directement dans HeyGen. Notre plateforme utilise la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour convertir automatiquement vos mots en scènes vidéo engageantes, rendant la création de contenu fluide.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Élevez votre présentation en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs numériques réalistes peuvent narrer votre éducation pour acheteurs, rendant vos vidéos plus personnelles et efficaces.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Marque
Renforcez votre identité de marque de manière cohérente. Appliquez facilement le logo de votre entreprise, les couleurs spécifiques de votre marque et les polices en utilisant nos contrôles de marque pour garantir que chaque vidéo éducative s'aligne parfaitement avec l'image de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Revoyez votre vidéo éducative complète et apportez les ajustements finaux. Une fois satisfait, utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour générer votre vidéo de haute qualité, prête à être distribuée sur tous vos canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement de la Formation des Acheteurs

Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui améliorent considérablement la compréhension, l'engagement et la rétention d'informations des acheteurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes sans effort ?

La plateforme intuitive de HeyGen simplifie la "création de vidéos" avec une interface "glisser-déposer" et divers "modèles de vidéos". Vous pouvez facilement "personnaliser" votre contenu en utilisant des "avatars AI" pour produire des vidéos professionnelles et "engageantes" sans compétences complexes en montage.

HeyGen peut-il transformer un script texte en une vidéo de haute qualité ?

Absolument. HeyGen excelle dans la conversion de "texte-à-vidéo à partir de script", générant automatiquement une "voix off réaliste" à partir de votre texte. Cette fonctionnalité est parfaite pour créer des "vidéos explicatives" dynamiques et exploiter votre "bibliothèque de scripts" existante.

Quels contrôles de marque sont disponibles pour personnaliser les vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices de manière transparente. Vous pouvez "personnaliser" chaque élément avec l'"éditeur de vidéos" intégré, garantissant que toutes vos "présentations personnalisées" s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen peut-il soutenir le marketing vidéo créatif et le contenu sur les réseaux sociaux ?

HeyGen est idéal pour le "marketing vidéo" et le contenu sur les "réseaux sociaux", vous permettant de créer un contenu captivant de "créateur de vidéos éducatives". Utilisez des fonctionnalités comme les "textes animés", les "séquences vidéo", les "graphiques" et la "musique" pour produire des vidéos visuellement riches optimisées pour diverses plateformes et audiences.

