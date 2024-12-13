Votre Outil Vidéo Professionnel Ultime pour la Croissance

Transformez sans effort vos idées en vidéos marketing captivantes grâce à notre capacité de conversion texte-vidéo à partir d'un script, parfait pour engager votre audience.

419/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les chefs de produit dévoilant les dernières mises à jour d'une plateforme vidéo en ligne, produisez une annonce de 90 secondes. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et engageant, en utilisant des avatars AI pour présenter les améliorations clés, assurant une présentation captivante des nouvelles fonctionnalités d'analyse vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides pour les utilisateurs finaux sur l'optimisation de leur flux de travail en montage vidéo au sein de la plateforme. Le style doit être concis et très pratique, en mettant l'accent sur des étapes faciles à suivre avec des visuels de la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour simplifier le dépannage technique.
Exemple de Prompt 3
Imaginez que vous êtes un administrateur IT devant présenter une nouvelle intégration dans vos flux de travail de vente en utilisant HeyGen ; créez un tutoriel de 2 minutes. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et détaillé, en utilisant des sous-titres pour articuler clairement chaque étape du processus d'intégration et ses avantages pour le CRM.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Outil Vidéo Professionnel

Rationalisez votre production vidéo de l'idée à la réalisation avec des fonctionnalités puissantes d'AI et d'édition intuitive, transformant votre stratégie de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez par transformer vos idées en vidéos professionnelles avec la création de vidéos AI, en utilisant une technologie avancée pour générer un contenu engageant à partir d'un simple texte.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Image de Marque
Choisissez parmi une gamme de contrôles de marque pour incorporer le logo et la palette de couleurs de votre entreprise, garantissant que chaque vidéo s'aligne sur votre identité de marque.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels & de l'Audio
Ajoutez des visuels captivants à partir d'une bibliothèque multimédia complète pour enrichir votre message et captiver votre audience.
4
Step 4
Exportez et Publiez
Exportez facilement votre vidéo terminée avec un redimensionnement optimisé des ratios d'aspect, prête pour un partage fluide sur tous vos canaux de plateforme vidéo en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

.

Créez des vidéos puissantes alimentées par l'AI pour présenter des témoignages de réussite client, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les entreprises ?

HeyGen est un outil vidéo professionnel avancé qui transforme les scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off. Cette plateforme de création de vidéos AI simplifie considérablement le processus de production vidéo, le rendant hautement efficace pour tous vos besoins en marketing vidéo.

HeyGen peut-il intégrer une image de marque personnalisée et prendre en charge diverses options d'exportation vidéo ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'incorporer facilement leurs logos et couleurs de marque dans chaque vidéo. En tant que plateforme vidéo en ligne polyvalente, elle prend également en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour garantir que votre contenu vidéo professionnel s'adapte à tout canal de distribution, améliorant ainsi les capacités de votre plateforme de marketing vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des messages vidéo personnalisés et accessibles ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des messages vidéo hautement personnalisés en utilisant des modèles vidéo personnalisables et des avatars AI qui délivrent votre script. De plus, il inclut un support essentiel pour les sous-titres, garantissant que votre contenu est accessible et engageant pour un public plus large.

HeyGen propose-t-il une bibliothèque multimédia pour enrichir le contenu vidéo ?

Absolument. HeyGen dispose d'une vaste bibliothèque multimédia avec un soutien diversifié de stock incluant des images, des vidéos et de la musique pour enrichir vos productions. Cette capacité puissante d'édition vidéo vous permet d'améliorer facilement vos vidéos marketing et vidéos produits avec des éléments visuels et audio de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo