Votre Outil Vidéo Professionnel Ultime pour la Croissance
Transformez sans effort vos idées en vidéos marketing captivantes grâce à notre capacité de conversion texte-vidéo à partir d'un script, parfait pour engager votre audience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les chefs de produit dévoilant les dernières mises à jour d'une plateforme vidéo en ligne, produisez une annonce de 90 secondes. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et engageant, en utilisant des avatars AI pour présenter les améliorations clés, assurant une présentation captivante des nouvelles fonctionnalités d'analyse vidéo.
Développez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides pour les utilisateurs finaux sur l'optimisation de leur flux de travail en montage vidéo au sein de la plateforme. Le style doit être concis et très pratique, en mettant l'accent sur des étapes faciles à suivre avec des visuels de la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour simplifier le dépannage technique.
Imaginez que vous êtes un administrateur IT devant présenter une nouvelle intégration dans vos flux de travail de vente en utilisant HeyGen ; créez un tutoriel de 2 minutes. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et détaillé, en utilisant des sous-titres pour articuler clairement chaque étape du processus d'intégration et ses avantages pour le CRM.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Générez des publicités vidéo à fort impact en quelques minutes grâce à l'AI, maximisant ainsi la performance de votre campagne sans effort.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux, boostant votre présence en ligne et l'interaction avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les entreprises ?
HeyGen est un outil vidéo professionnel avancé qui transforme les scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off. Cette plateforme de création de vidéos AI simplifie considérablement le processus de production vidéo, le rendant hautement efficace pour tous vos besoins en marketing vidéo.
HeyGen peut-il intégrer une image de marque personnalisée et prendre en charge diverses options d'exportation vidéo ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'incorporer facilement leurs logos et couleurs de marque dans chaque vidéo. En tant que plateforme vidéo en ligne polyvalente, elle prend également en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour garantir que votre contenu vidéo professionnel s'adapte à tout canal de distribution, améliorant ainsi les capacités de votre plateforme de marketing vidéo.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des messages vidéo personnalisés et accessibles ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des messages vidéo hautement personnalisés en utilisant des modèles vidéo personnalisables et des avatars AI qui délivrent votre script. De plus, il inclut un support essentiel pour les sous-titres, garantissant que votre contenu est accessible et engageant pour un public plus large.
HeyGen propose-t-il une bibliothèque multimédia pour enrichir le contenu vidéo ?
Absolument. HeyGen dispose d'une vaste bibliothèque multimédia avec un soutien diversifié de stock incluant des images, des vidéos et de la musique pour enrichir vos productions. Cette capacité puissante d'édition vidéo vous permet d'améliorer facilement vos vidéos marketing et vidéos produits avec des éléments visuels et audio de haute qualité.