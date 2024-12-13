Créateur de Vidéos d'Entreprise : Créez des Vidéos Professionnelles Rapidement

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes en utilisant des modèles et des scènes intuitifs pour chaque besoin.

Créez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises qui ont du mal avec le marketing vidéo, montrant à quel point il est facile de communiquer leur valeur. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des animations engageantes et une voix off amicale et claire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, rendant les idées complexes simples à comprendre.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'entreprise de 60 secondes destinée aux équipes internes et aux responsables RH, présentant une nouvelle initiative de l'entreprise ou une mise à jour de la politique. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle propre, professionnelle et moderne, en utilisant divers avatars AI de HeyGen pour livrer le script écrit de texte à vidéo, assurant une communication cohérente et claire à travers l'organisation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les professionnels du marketing à la recherche de contenu rapide et percutant. Le style visuel doit être rapide et riche en visuels, incorporant des visuels de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, complétés par une musique de fond entraînante et des sous-titres clairs et concis pour maximiser l'engagement sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle élégante de 20 secondes pour les entrepreneurs lançant un nouveau produit ou service, mettant en avant son principal avantage instantanément. Cette vidéo d'affaires doit être percutante et directe, s'appuyant sur la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour générer rapidement la narration, et en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes en ligne.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Entreprise

Créez des vidéos d'entreprise professionnelles sans effort. Exploitez l'AI et des outils intuitifs pour engager votre audience et améliorer vos efforts marketing.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez votre projet de vidéo d'entreprise en choisissant parmi une variété de "modèles de vidéos" professionnels ou en commençant avec une toile vierge. Cela offre un point de départ flexible pour votre processus créatif.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Médias
Remplissez votre vidéo en "collant votre script" pour une génération pilotée par l'AI ou en téléchargeant vos propres médias. Profitez de la vaste bibliothèque de médias pour des éléments visuels supplémentaires.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Affinez votre vidéo en "appliquant des contrôles de branding" tels que logos et couleurs. Générez des voix off naturelles et ajoutez des sous-titres pour améliorer votre message et engager un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Création
Finalisez votre création et "exportez votre vidéo" dans divers ratios d'aspect pour un affichage optimal sur différentes plateformes. Partagez-la pour maximiser vos efforts de "marketing vidéo".

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Programmes de Formation et d'Intégration

Améliorez la formation des employés et l'intégration avec des vidéos AI engageantes, augmentant la rétention des connaissances et l'efficacité au travail.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'entreprise ?

HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise en ligne avancé qui utilise l'AI pour simplifier tout le processus de création de vidéos professionnelles. Vous pouvez rapidement générer du contenu vidéo marketing convaincant, des vidéos explicatives aux vidéos d'entreprise, sans avoir besoin de compétences complexes en montage.

Puis-je utiliser l'AI pour générer des vidéos professionnelles pour mon entreprise ?

Absolument, HeyGen vous permet de générer des vidéos d'entreprise de haute qualité directement à partir de texte en utilisant des avatars AI et la technologie de synthèse vocale. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen peut créer automatiquement des voix off engageantes et des sous-titres.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding de mes vidéos ?

HeyGen offre de nombreuses fonctionnalités de personnalisation pour aligner vos vidéos d'entreprise avec l'identité de votre marque. Vous pouvez utiliser un Kit de Marque pour appliquer votre logo et des couleurs spécifiques aux modèles de vidéos, garantissant que chaque contenu reflète votre esthétique unique.

Pour quels types de contenu marketing vidéo HeyGen est-il idéal ?

HeyGen est idéal pour une large gamme de contenus marketing vidéo, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos d'entreprise professionnelles et des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux. Ses modèles de vidéos polyvalents et sa bibliothèque de séquences stock vous permettent de créer rapidement des vidéos promotionnelles et publicitaires convaincantes.

