Générateur de Vidéos d'Entreprise : Créez des Vidéos Professionnelles Instantanément
Générez rapidement des vidéos marketing professionnelles avec des modèles & scènes personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux équipes marketing et aux chefs de produit, mettant en avant la puissance de la "vidéo AI" pour les démonstrations de produits techniques. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais engageant, avec un "avatar AI" amical et articulé expliquant des fonctionnalités complexes avec une voix off claire et persuasive et un design sonore net. Soulignez comment cette technologie permet de créer du contenu vidéo de "haute qualité" sans obstacles de production importants.
Produisez un module de formation détaillé de 2 minutes conçu pour les formateurs d'entreprise et les départements RH, axé sur l'intégration technique ou la conformité. L'esthétique visuelle doit être claire et informative, utilisant une voix off calme et autoritaire accompagnée de musique de fond instrumentale, tout en affichant de manière proéminente des "sous-titres/captions" précis pour une accessibilité et une compréhension accrues. Cette vidéo démontrera le rôle crucial des "sous-titres" pour rendre l'information complexe digeste pour un public diversifié.
Concevez une vidéo promotionnelle percutante de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant l'accent sur l'efficacité de la distribution multiplateforme. Employez un style visuel vibrant et dynamique avec des coupes rapides et une musique de fond tendance et entraînante, démontrant à quel point il est facile d'adapter une seule "vidéo marketing". Montrez le processus fluide d'utilisation du "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour adapter le contenu à différentes plateformes de réseaux sociaux, assurant une portée et un engagement maximums.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités convaincantes en utilisant la vidéo AI pour booster les campagnes marketing et atteindre efficacement les publics cibles.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et clips captivants pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'améliorer la présence de la marque et l'interaction avec le public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer rapidement du texte en vidéos professionnelles, en faisant un puissant générateur de vidéos d'entreprise. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles vidéo simplifient la création de contenu vidéo de haute qualité pour tout usage.
Puis-je maintenir l'identité de ma marque dans les vidéos HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer vos logos, couleurs de marque et polices personnalisées pour garantir que chaque vidéo marketing s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également intégrer vos propres médias de manière fluide.
Quel support technique HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité vidéo ?
HeyGen génère automatiquement des sous-titres et captions précis, améliorant considérablement l'accessibilité des vidéos pour des publics diversifiés. Cette fonctionnalité technique garantit que votre contenu vidéo de haute qualité est engageant et conforme sur diverses plateformes, notamment pour les réseaux sociaux.
Quelle est l'approche de HeyGen pour convertir des scripts en vidéos AI ?
HeyGen utilise une technologie AI de pointe pour convertir un simple script en une vidéo AI complète en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off naturelles. Cela permet aux entreprises de générer rapidement du contenu vidéo marketing engageant et professionnel sans compétences complexes en montage vidéo.