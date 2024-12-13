Générateur de Vidéos d'Entreprise : Créez des Vidéos Professionnelles Instantanément

Générez rapidement des vidéos marketing professionnelles avec des modèles & scènes personnalisables.

Créez une vidéo d'instruction concise d'une minute à l'intention des propriétaires de petites entreprises et des startups, illustrant l'incroyable facilité de générer une vidéo marketing professionnelle. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des graphismes épurés et une musique de fond énergique et entraînante, mettant en avant le processus de création "rapide et facile". Montrez à quel point il est rapide pour les utilisateurs de sélectionner et personnaliser divers "Modèles & scènes" sur la plateforme HeyGen pour lancer efficacement leurs campagnes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux équipes marketing et aux chefs de produit, mettant en avant la puissance de la "vidéo AI" pour les démonstrations de produits techniques. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais engageant, avec un "avatar AI" amical et articulé expliquant des fonctionnalités complexes avec une voix off claire et persuasive et un design sonore net. Soulignez comment cette technologie permet de créer du contenu vidéo de "haute qualité" sans obstacles de production importants.
Produisez un module de formation détaillé de 2 minutes conçu pour les formateurs d'entreprise et les départements RH, axé sur l'intégration technique ou la conformité. L'esthétique visuelle doit être claire et informative, utilisant une voix off calme et autoritaire accompagnée de musique de fond instrumentale, tout en affichant de manière proéminente des "sous-titres/captions" précis pour une accessibilité et une compréhension accrues. Cette vidéo démontrera le rôle crucial des "sous-titres" pour rendre l'information complexe digeste pour un public diversifié.
Concevez une vidéo promotionnelle percutante de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant l'accent sur l'efficacité de la distribution multiplateforme. Employez un style visuel vibrant et dynamique avec des coupes rapides et une musique de fond tendance et entraînante, démontrant à quel point il est facile d'adapter une seule "vidéo marketing". Montrez le processus fluide d'utilisation du "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour adapter le contenu à différentes plateformes de réseaux sociaux, assurant une portée et un engagement maximums.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos d'Entreprise

Créez rapidement des vidéos marketing professionnelles et du contenu animé qui captent l'attention et élèvent votre marque avec notre outil alimenté par AI.

Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet sans effort en choisissant parmi une large gamme de modèles vidéo conçus professionnellement ou en partant de zéro. Notre interface intuitive propose divers modèles & scènes adaptés à tout besoin d'entreprise.
Step 2
Ajoutez Votre Contenu de Marque
Personnalisez votre vidéo en ajoutant votre texte, vos images et vos éléments de marque. Améliorez votre message avec des visuels de haute qualité de notre vaste bibliothèque de médias/stock, ou téléchargez vos propres médias uniques.
Step 3
Appliquez des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité et la portée de votre vidéo en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions précis. Cela garantit que votre message est clair et percutant pour tous les spectateurs.
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Revoyez votre création et exportez sans effort votre vidéo finale de haute qualité. Notre plateforme prend en charge diverses options de redimensionnement & exportation des ratios d'aspect, facilitant le partage de votre contenu professionnel sur toutes vos plateformes souhaitées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client

Développez des vidéos AI puissantes pour mettre en avant des expériences client positives, renforçant la confiance et la crédibilité de votre entreprise.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer rapidement du texte en vidéos professionnelles, en faisant un puissant générateur de vidéos d'entreprise. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles vidéo simplifient la création de contenu vidéo de haute qualité pour tout usage.

Puis-je maintenir l'identité de ma marque dans les vidéos HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer vos logos, couleurs de marque et polices personnalisées pour garantir que chaque vidéo marketing s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également intégrer vos propres médias de manière fluide.

Quel support technique HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité vidéo ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres et captions précis, améliorant considérablement l'accessibilité des vidéos pour des publics diversifiés. Cette fonctionnalité technique garantit que votre contenu vidéo de haute qualité est engageant et conforme sur diverses plateformes, notamment pour les réseaux sociaux.

Quelle est l'approche de HeyGen pour convertir des scripts en vidéos AI ?

HeyGen utilise une technologie AI de pointe pour convertir un simple script en une vidéo AI complète en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off naturelles. Cela permet aux entreprises de générer rapidement du contenu vidéo marketing engageant et professionnel sans compétences complexes en montage vidéo.

