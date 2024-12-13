Générateur de Vidéos sur les Valeurs d'Entreprise : Construisez la Culture avec l'AI
Produisez facilement des vidéos d'équipe engageantes en utilisant des avatars AI pour représenter les valeurs de votre marque.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de storytelling d'entreprise captivante de 60 secondes ciblant les clients potentiels, illustrant le parcours unique de votre marque et son engagement envers l'excellence avec un style visuel cinématographique élégant et une bande sonore inspirante. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour convertir sans effort votre récit en scènes percutantes, en veillant à ce que les éléments de marque personnalisés soient parfaitement intégrés.
Produisez une vidéo de recrutement énergique de 30 secondes pour les candidats potentiels, mettant en avant les avantages de rejoindre votre équipe avec un attrait visuel moderne et invitant et une musique de fond contemporaine. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une sortie de créateur de vidéo d'entreprise professionnelle et engageante qui résonne avec les meilleurs talents.
Construisez une vidéo informative de 90 secondes pour les audiences internes, renforçant les vidéos de culture d'entreprise et les réalisations récentes à travers des vidéos d'équipe engageantes, présentées avec un style visuel clair et positif et une voix off professionnelle. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir votre récit avec des visuels pertinents et garantir une haute qualité de production.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos sur les Valeurs d'Entreprise
Créez facilement des vidéos de storytelling d'entreprise captivantes et des vidéos d'équipe engageantes qui résonnent avec les audiences internes et les nouveaux employés, mettant en avant les valeurs fondamentales de votre entreprise.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation Interne et l'Intégration.
Exploitez la vidéo AI pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des nouveaux employés apprenant les valeurs de l'entreprise et pour la formation continue des employés.
Créez des Vidéos Inspirantes sur la Culture d'Entreprise.
Produisez des vidéos motivationnelles captivantes pour articuler les valeurs fondamentales de l'entreprise, favoriser une culture d'entreprise forte et inspirer vos audiences internes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de storytelling d'entreprise et de culture d'entreprise ?
HeyGen transforme les vidéos de storytelling d'entreprise et de culture d'entreprise avec des avatars AI dynamiques et un branding personnalisé. Utilisez des modèles vidéo pour créer rapidement des vidéos d'équipe engageantes qui reflètent authentiquement les valeurs de votre entreprise pour les audiences internes et les nouveaux employés.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos d'entreprise efficace pour les communications internes ?
En tant que puissant générateur de vidéos AI, HeyGen simplifie la création de vidéos d'entreprise professionnelles pour les audiences internes. En exploitant le texte-à-vidéo à partir d'un script et divers avatars AI, HeyGen garantit que vos messages, comme une vidéo de recrutement, sont clairs et percutants pour les nouveaux employés.
HeyGen peut-il prendre en charge le branding personnalisé pour tous nos besoins de générateur de vidéos sur les valeurs d'entreprise ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding personnalisés robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de manière transparente dans n'importe quelle vidéo sur les valeurs d'entreprise. Vous pouvez également utiliser sa vaste bibliothèque de médias et le redimensionnement des ratios d'aspect pour une sortie de vidéo de storytelling d'entreprise polyvalente.
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de contenu professionnel ?
Le générateur de vidéos AI innovant de HeyGen rationalise la production en permettant le texte-à-vidéo à partir d'un script avec une voix off AI réaliste et des avatars AI expressifs. Cela permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de culture d'entreprise de haute qualité grâce à un éditeur vidéo AI intuitif, complet avec un support de stock.